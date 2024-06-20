Полиция задержала подростков, громивших десятки автомобилей в Тарту

Первое сообщение о том, что вандалы нацелились на автомобили в тартуском квартале Хийналинн и его окрестностях, поступило в полицию в прошлые выходные. Внимательный гражданин сообщил в Центр тревоги, что возле многоквартирного дома на улице Пуйестеэ разбиты боковые окна нескольких автомобилей, а в багажниках явно что-то искали.

По словам руководителя Тартуской следственной группы Лыунаской префектуры Индрека Лаанисто, полиция сразу же отреагировала на сообщение и выяснила, что возле этого дома были разбиты боковые стекла десятка автомобилей.

«Проверив район, мы не обнаружили никого подозрительного, но в последующие дни и ночи полицейские пристально следили за указанными территориями. Мы начали расследование и собирали информацию о возможных подозреваемых, пока ночью 18 июня не поступило очередное сообщение о том, что перед многоквартирным домом на улице Ууе разбиты окна нескольких автомобилей», - сообщил Лаанисто.

По словам руководителя Тартуской следственной группы, патрули, находившиеся в районе, немедленно прибыли на место и задержали одного 13-летнего подростка. Поскольку было основание полагать, что у задержанного был сообщник, полиция начала устанавливать его личность, и на следующий день удалось задержать еще одного подозреваемого подростка, которому было 15 лет. Лаанисто добавил, что обоих мальчиков доставили в участок для выяснения обстоятельств, и по всем этим случаям начато расследование.