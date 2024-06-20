На этой неделе Тартуские полицейские задержали двух подростков, которые разбили стекла примерно двадцати автомобилей в районе Хийналинна и украли из машин деньги и другие ценные вещи.
Полиция задержала подростков, громивших десятки автомобилей в Тарту
Первое сообщение о том, что вандалы нацелились на автомобили в тартуском квартале Хийналинн и его окрестностях, поступило в полицию в прошлые выходные. Внимательный гражданин сообщил в Центр тревоги, что возле многоквартирного дома на улице Пуйестеэ разбиты боковые окна нескольких автомобилей, а в багажниках явно что-то искали.
По словам руководителя Тартуской следственной группы Лыунаской префектуры Индрека Лаанисто, полиция сразу же отреагировала на сообщение и выяснила, что возле этого дома были разбиты боковые стекла десятка автомобилей.
«Проверив район, мы не обнаружили никого подозрительного, но в последующие дни и ночи полицейские пристально следили за указанными территориями. Мы начали расследование и собирали информацию о возможных подозреваемых, пока ночью 18 июня не поступило очередное сообщение о том, что перед многоквартирным домом на улице Ууе разбиты окна нескольких автомобилей», - сообщил Лаанисто.
По словам руководителя Тартуской следственной группы, патрули, находившиеся в районе, немедленно прибыли на место и задержали одного 13-летнего подростка. Поскольку было основание полагать, что у задержанного был сообщник, полиция начала устанавливать его личность, и на следующий день удалось задержать еще одного подозреваемого подростка, которому было 15 лет. Лаанисто добавил, что обоих мальчиков доставили в участок для выяснения обстоятельств, и по всем этим случаям начато расследование.
По словам Лаанисто, задержанию подростков способствовала внимательность граждан и оперативное информирование Центра тревоги. «Один человек услышал ночью сигнализацию автомобиля и сразу сообщил об этом в полицию. Благодаря тому что человек не остался равнодушным к происходящему вокруг, патрули смогли оперативно отреагировать и задержать одного из подростков на месте», - отметил руководитель Тартуской следственной группы Лыунаской префектуры.
По словам Лаанисто, также внимательными должны быть и сами владельцы автомобилей. «По имеющейся информации, в нескольких автомобилях, чьи окна были разбиты, находилось много ценных вещей и значительное количество наличных денег. Поэтому наша рекомендация владельцам автомобилей: не оставляйте в машинах на ночь или на длительное время предметы, которые могут привлечь злоумышленников. Если в машине нечего взять, то и вероятность того, что ее попытаются взломать, значительно снижается», - добавил Лаанисто.
По словам Лыунаского окружного прокурора Рауля Хейдо, летом, когда начинаются школьные каникулы, у подростков появляется больше свободного времени.
«У прокуратуры правонарушения несовершеннолетних стоят в приоритете, поэтому мы относимся к таким случаям с крайней серьезностью. Лучший способ предотвращения преступности среди несовершеннолетних в долгосрочной перспективе - это прерывание их криминального поведения и работа с его основными причинами. К сожалению, среди молодежи значительное количество тех, у кого недостаточно занятий или поддержки со стороны близких, что приводит к неправильным решениям, последствиями которых приходится заниматься правоохранительным органам», - сказал окружной прокурор Рауль Хейдо.
Кроме того, у следователя полиции есть просьба к родителям: интересуйтесь, где и с кем проводят время ваши дети, особенно ночью, когда подростки такого возраста должны быть дома, а не находиться на улицах без сопровождения взрослых.