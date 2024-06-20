Из одной камеры в другую: женщину, напавшую на полицейского в вытрезвителе, отвезли в центр содержания заключенных

В среду сотрудники полиции доставили 27-летнюю женщину в вытрезвитель. Она стала вести себя агрессивно и напала на сотрудника полиции.

Тогда полицейские доставили ее в центр содержания заключенных и начали производство по статье о насилии в отношении представителя власти. За такое преступление суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.