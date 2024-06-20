В среду пьяная женщина напала на полицейского в Таллинском вытрезвителе. В отношении нее начали уголовное производство и доставили ее в центр содержания заключенных.
Из одной камеры в другую: женщину, напавшую на полицейского в вытрезвителе, отвезли в центр содержания заключенных
В среду сотрудники полиции доставили 27-летнюю женщину в вытрезвитель. Она стала вести себя агрессивно и напала на сотрудника полиции.
Тогда полицейские доставили ее в центр содержания заключенных и начали производство по статье о насилии в отношении представителя власти. За такое преступление суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.