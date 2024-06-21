ГАЛЕРЕЯ В Нарвском замке наконец-то открыли Западный двор!

Реконструкция Западного двора стала одним из этапов по приведению территории Нарвского замка в порядок. Еще в далеком 2016 году В 2016 году Нарвский музей стал частью международного проекта по усилению конкурентоспособности регионов.

Сначала было отреновировано здание Конвента, а теперь состоялась реконструкция Западного двора. Бюджет составил 5 900 000 евро, часть денег была получена от государства, часть - от Европейского союза.

Главным событием стало открытие бастиона «Кристервалл», также на территории появились несколько экспозиций, пандусы (которые, правда, придется переделывать), сделаны новые дорожки из испанского гранита вместо старой брусчатки, также появилась лестница, которая соединяет двор Нарвского замка с началом променада, а также новые общественные туалеты, которые будут открыты только во время крупных мероприятий, проходящих во дворе замка. Значительная часть бюджета ушла на восстановление бастиона и на установку необходимой инфраструктуры, большая часть которой скрыта от людских глаз.

«Целью этого проекта было сделать территорию замка доступной и удобной для всех посетителей - в том числе, и для мамочек с коляской, и для людей с ограниченными возможностями», - пояснила директор музея Мария Сморжевских-Смирнова, добавив, что реновация позволит проводить мероприятия на территории замка на совершенно новом уровне.

«Я очень надеюсь, что эта обновленная территория станет магнитом не только для нарвитян, которые смогут устроить пикник прямо в Западном дворе, но и для гостей города», - добавила Смирнова.