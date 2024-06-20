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POSTIMEES В УКРАИНЕ Украинские морпехи воюют на Днепре на катере, подаренном эстонцами

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Прийт Паулус (слева), который отправился на катере в Украину, позирует с Олегом с позывным Эстонец (в центре) и его сослуживцем на фоне боевых машин на юге Украины.
Прийт Паулус (слева), который отправился на катере в Украину, позирует с Олегом с позывным Эстонец (в центре) и его сослуживцем на фоне боевых машин на юге Украины. Фото: Erakogu

Украинские морские пехотинцы во время операций на реке Днепр используют катер, который им купили по частной инициативе бывшие служащие Силы обороны Эстонии.

На купленной эстонцами лодке, развивающей скорость до пятидесяти километров в час, украинские морпехи могут пересечь реку Днепр в Херсонской области за считанные минуты. «Для нас жизненно важно как можно скорее переправляться через реку, – сказал Postimees командир подразделения морской пехоты с позывным Физрук. – Лодка, которую нам передали ваши люди, отлично подходит для этого».

5,4-метровая резиновая лодка Sea Rider Avon Rib с двигателем мощностью 75 лошадиных сил была куплена группой бывших военнослужащих на аукционе в Дании, где ранее она использовалась местной морской спасательной службой. «Это очень надежная лодка», – сказал Прийт Паулус, который доставил лодку «Паулина» в Украину.

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