POSTIMEES В УКРАИНЕ Украинские морпехи воюют на Днепре на катере, подаренном эстонцами

На купленной эстонцами лодке, развивающей скорость до пятидесяти километров в час, украинские морпехи могут пересечь реку Днепр в Херсонской области за считанные минуты. «Для нас жизненно важно как можно скорее переправляться через реку, – сказал Postimees командир подразделения морской пехоты с позывным Физрук. – Лодка, которую нам передали ваши люди, отлично подходит для этого».