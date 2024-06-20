Украинские морские пехотинцы во время операций на реке Днепр используют катер, который им купили по частной инициативе бывшие служащие Силы обороны Эстонии.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Украинские морпехи воюют на Днепре на катере, подаренном эстонцами
На купленной эстонцами лодке, развивающей скорость до пятидесяти километров в час, украинские морпехи могут пересечь реку Днепр в Херсонской области за считанные минуты. «Для нас жизненно важно как можно скорее переправляться через реку, – сказал Postimees командир подразделения морской пехоты с позывным Физрук. – Лодка, которую нам передали ваши люди, отлично подходит для этого».