Несмотря на то, что КПП «Нарва-1» начинает работу в 7:00, еще до его открытия перед пограничным переходом выстроилась длинная очередь. Сотни людей, многие из которых провели ночь на улице.
Галерея ⟩ К полудню ситуация в границе в Нарве остается сложной, город объявил о принятых мерах (33)
Как сообщает нарвский журналист в своем Facebook Роман Викулов, в 7:00 очередь состояла примерно из тысячи человек. Напомним, что из-за медленного пограничного контроля РФ на пешеходном мосту Нарвского погранперехода образовалась длинная очередь, поэтому в четверг вечером в целях защиты здоровья и безопасности людей Департамент полиции и погранохраны (PPA) принял решение закрыть погранпереход для пешеходов, желающих попасть из Эстонии в Россию.
Нарвитяне не остались равнодушны к тем, кто не смог определиться с ночлегом. Ночующим на улице они приносили приносили воду, горячий чай, кофе, еду и пледы.
«Все в курсе сложившейся ситуации, и мы с нашей стороны делаем все возможное. Пропускная способность эстонской стороны - 150 человек в час. Это значит, что за несколько часов очередь в Нарве должна сильно сократиться, но тут многое зависит и от российской таможни», - заявил мэр Нарвы Яан Тоотс Rus.Postimees.
Тоотс добавил, что вчера, когда Эстония закрыла КПП, Россия справилась с образовавшейся на мосту очередью буквально за час. «Это была провокация с их стороны», - уверен мэр.
К полудню ситуация на границе оставалась сложной, но город Нарва принимает все возможные меры.
Согласно комментариям мэра Нарвы Яана Тоотса, в настоящее время в очереди стоят около 400 человек, в то время как в пиковые моменты их было около 600. Эстонская сторона работает с максимальной пропускной способностью, которая на данный момент составляет около 150 человек в час. Город Нарва принимает все возможные меры, чтобы обеспечить дополнительные условия для людей, стоящих в очереди:
1. С сегодняшнего дня общественный туалет в здании муниципалитета работает круглосуточно и бесплатно для всех.
2. В ближайшие часы будут установлены два-три дополнительных биотуалета.
3. В течение следующих нескольких часов городские город Нарва также будет предлагать людям, ожидающим своей очереди, бутилированную воду.
4. Мэр Нарвы распорядился, чтобы на Петровской площади дежурила одна машина скорой помощи.
5. Нарвская горуправа ищет возможность предоставления размещения для матерей с детьми и беременных женщин в муниципальных учреждениях, чтобы обеспечить приемлемые условия для ожидания очереди пересечения границы.
Нарвская городская управа будет постоянно давать обзор текущего положения и, в случае необходимости, принимать дополнительные меры для нормализации ситуации.
Начальник оперативной службы Идаской префектуры Лийзу Ангер объяснила, что очередь пешеходов была длинной из-за медленного пограничного контроля со стороны РФ.
«Количество пересечений границы было обычным, однако очередь из-за медленного пограничного контроля на российской стороне стала существенно удлиняться около двух часов дня. На эстонской стороне пересечение границы шло бесперебойно. Примерно к пяти часам около 500 человек ожидало на мосту возможности попасть в Российскую Федерацию, вследствие чего на эстонской стороне мы стали регулировать пересечение границы, то есть пропускали через пограничный контроль меньше людей. Одновременно мы предупреждали людей о том, что пересечение границы на российской стороне может занять очень много времени,» - заявила Ангер.
Чтобы обеспечить безопасность людей, сегодня PPA решил раньше времени закрыть пограничный переход для пешеходов. «Мы приняли это решение, поскольку на мосту было уже слишком много людей, очередь двигалась очень медленно. Пропускать новых людей на мост уже было небезопасно. Мы видели, что они могут не добраться до российской стороны до 23:00», - сказала оперативный руководитель в четверг.
Пограничный переход в Нарве закрывается в 23:00. «Мы рекомендуем людям, которые не хотят дожидаться возможности попасть в Российскую Федерацию, незамедлительно вернуться в Эстонию. Пересечение российской границы чрезвычайно замедлено, и эстонский пограничный пункт закроется в 23:00 и будет вновь открыт только завтра в 7:00,» - сказала начальник оперативной службы.
Люди, направляющиеся в сторону РФ, должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам. PPA не рекомендует ездить в Россию.
С 1 мая 2024 года Нарвский пограничный пункт по решению правительства Эстонии закрыт с 23:00 до 7:00. По словам Елизаветы Белоус, специалиста по коммуникациям, половина людей (50,5%), пересекающих границу в течение июня, являются гражданами РФ.
«В период с 1.06 до 20.06 границу в Нарве в общей сложности пересекли 61 082 раза. Из них 33 217 пересечений были на выезд из Эстонии и 27 865 на въезд. Следует учитывать, что мы говорим о пересечениях, а не о людях – один и тот же человек мог несколько раз пересечь границу в указанный период времени», - отметила Белоус, приведя статистику, согласно которой границу больше всего пересекают люди с гражданством РФ, ЭР и люди с неопределенным гражданством (серый паспорт).