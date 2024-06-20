Как сообщает нарвский журналист в своем Facebook Роман Викулов, в 7:00 очередь состояла примерно из тысячи человек. Напомним, что из-за медленного пограничного контроля РФ на пешеходном мосту Нарвского погранперехода образовалась длинная очередь, поэтому в четверг вечером в целях защиты здоровья и безопасности людей Департамент полиции и погранохраны (PPA) принял решение закрыть погранпереход для пешеходов, желающих попасть из Эстонии в Россию.

Нарвитяне не остались равнодушны к тем, кто не смог определиться с ночлегом. Ночующим на улице они приносили приносили воду, горячий чай, кофе, еду и пледы.

«Все в курсе сложившейся ситуации, и мы с нашей стороны делаем все возможное. Пропускная способность эстонской стороны - 150 человек в час. Это значит, что за несколько часов очередь в Нарве должна сильно сократиться, но тут многое зависит и от российской таможни», - заявил мэр Нарвы Яан Тоотс Rus.Postimees.

Тоотс добавил, что вчера, когда Эстония закрыла КПП, Россия справилась с образовавшейся на мосту очередью буквально за час. «Это была провокация с их стороны», - уверен мэр.

Начальник оперативной службы Идаской префектуры Лийзу Ангер объяснила, что очередь пешеходов была длинной из-за медленного пограничного контроля со стороны РФ.