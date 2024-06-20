А вы знакомы с летним этикетом? В чем следует считаться с окружающими на открытом воздухе

Использование гриля

Устанавливать гриль лучше всего в месте, откуда дым не будет уходить непосредственно в чужие окна или зону отдыха. Безопасное расстояние от зданий в случае использования в очаге дров составляет пять метров, а при использовании готового угля для гриля - два метра. Если же вы планируете готовить на гриле на балконе или террасе многоквартирного дома, то учитывайте, что в таком случае можно использовать только электрические или газовые грили, да и то в том случае, если это разрешает регламент квартирного товарищества. Использовать на балконах и террасах устройства, работающие на дровах и угле, запрещено. Можно приготовить шашлык и в городе, в публичном месте, но только там, где есть соответствующим образом оборудованная площадка для разведения огня.