Россия открыла новый фронт? Все, что известно о наступлении на Торецк

Линия фронта в Донецкой области под Торецком (до 2016 года - Дзержинск) и соседним городом Нью-Йорком (до 2021 года - Новгородское) почти не менялась с 2014-15 годов.

Здесь, в непосредственной близости от оккупированной Горловки (10 км) и недалеко от Донецка (35-40 км), ВСУ создали мощные оборонительные позиции.

Укрепления частично опираются на водную преграду с севера - канал Северский Донец-Донбасс - и глубокие балки с терриконами на востоке и юге.

После падения Авдеевки в феврале 2024 года сам Торецк, население которого до войны составляло около 35 тысяч человек, остается крупнейшим городом вблизи линии фронта.

В начале июня обороняющая город группировка ВСУ оказалась в сложной ситуации. Российские войска фактически образовали полуокружение этого района, наступая к северу от него у Часова Яра и к югу - у Очеретино. Под угрозой оказалась одна из главных логистических артерий украинской армии - трасса Покровск-Константиновка.

Для Украины Торецк важен, поскольку позволяет держать под огневым контролем позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и служит плацдармом для потенциального наступления на Горловку.

Теоретически, в случае успеха это оборвет логистическую связь между оккупированными Донецком и Луганском.

Где россияне продвинулись под Торецком

Российские провоенные телеграм-каналы 19 июня написали о начале наступления на Торецк.