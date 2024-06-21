Около 60% трудоспособных украинских беженцев нашли себе в Эстонии работу

Руководитель отдела услуг для работодателей Кассы по безработице Катрин Лийваметс и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам труда Улла Саар отметили, что украинцы все активнее выходят на рынок труда благодаря тому, что у них уже устроен быт и есть планы.