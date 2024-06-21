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Около 60% трудоспособных украинских беженцев нашли себе в Эстонии работу

rus.postimees.ee
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Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный.
Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

Временную защиту в Эстонии получили почти 30 000 украинских беженцев, около 20 000 из них – трудоспособного возраста, от 20 до 64 лет. Изучение эстонского языка и налаживание быта способствовали тому, что сейчас почти 60% украинцев трудоспособного возраста имеют работу, пишет Rus.ERR.

Руководитель отдела услуг для работодателей Кассы по безработице Катрин Лийваметс и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам труда Улла Саар отметили, что украинцы все активнее выходят на рынок труда благодаря тому, что у них уже устроен быт и есть планы.

Около 40% украинцев заняты неквалифицированным трудом, из них почти четверть работает в обрабатывающей промышленности. Отчасти это объясняется тем, что полученное на родине образование не соответствует эстонским стандартам.

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