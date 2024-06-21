Упавшему с велосипеда биатлонисту потребовалась операция

«После чудеснейшего старта летнего сезона оказалось, что это лето будет самым тяжелым в моей карьере. В ходе падения с велосипеда я повредил связки плеча и мне пришлось сделать операцию.

К счастью, она прошла хорошо. Это шок, с которым мне придется просто смириться и приступить к длительному восстановлению – чтобы к февралю уже прийти в форму. Но моя главная цель – для начала просто выздороветь, а затем уже посмотрим», - написал он в соцсети.

Хартвег, дебютировавший в серии Кубка мира в 2020 году, закончил прошлый сезон на 32-м месте в общем зачете. На чемпионате мира в Нове-Место он также был близок к завоеванию медали, когда занял четвертое место в смешанной эстафете со сборной Швейцарии.

Несмотря на то, что Хартвегу в этом сезоне не удалось подняться на пьедестал, прошлый сезон (2022/23) был для него успешным. В серии Кубка мира он поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета как в Контиолахти (индивидуальная дистанция), так и в Холменколлене (совместный старт), а также получил серебряную медаль на Ленцерхайде (парная смешанная эстафета).