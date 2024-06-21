Швеция обвинила Россию в создании помех для работы спутников

Как заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в разговоре с агентством Bloomberg, опубликованном в четверг, 20 июня, сбои в работе спутников, которые были замечены через несколько дней после присоединения Стокгольма к НАТО, серьезны и могут рассматриваться как часть более широких гибридных действий России, направленных против Швеции и других стран.