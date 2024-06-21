Власти Швеции обвинили Россию во вредоносном вмешательстве в работу спутников скандинавской страны, пишет DW.
Швеция обвинила Россию в создании помех для работы спутников
Как заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в разговоре с агентством Bloomberg, опубликованном в четверг, 20 июня, сбои в работе спутников, которые были замечены через несколько дней после присоединения Стокгольма к НАТО, серьезны и могут рассматриваться как часть более широких гибридных действий России, направленных против Швеции и других стран.
По словам Кристерссона, сейчас Швеция совместно с партнерами ищет ответ на действия Москвы. Одновременно с этим, пишет Bloomberg, шведское Управление почты и телекоммуникаций обратилось в расположенный в Женеве совет Международного союза электросвязи при ООН с просьбой рассмотреть вопрос о российских помехах.