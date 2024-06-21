Руководитель федерального агентстсва «Россотрудничество» Евгений Примаков в интервью латвийскому блогеру заявил, что сейчас так называемая «мягкая сила» России в странах Балтии ограничивается привлечением молодежи в российские вузы. Однако русские в Европе теряют интерес к российскому образованию.
Почему обучение в вузах РФ больше не интересует молодежь из стран Балтии?
«Россотрудничество» - это ведущее российское агентство, главная миссия которого - усиление влияния России в мире. В интервью для латвийского Youtube-канала руководитель этой организации Евгений Примаков сказал, что так называемых русских домов или русских культурных центров в странах Балтии сегодня нет.
«Работаете ли вы в Прибалтике тайно или явно? Только честно!» - спросил ведущий. «Честно? Да, мы работаем. Мы работаем явно, мы набираем студентов, поскольку «Россотрудничество» является оператором отбора по квоте правительства Российской Федерации для студентов, которые едут учиться в российских вузах. Мы со всего мира их и отбираем», - сказал Примаков.
По его словам сейчас единственной возможностью выполнять цели, стоящие перед федеральным агентством по «мягкой силе», в странах Балтии остается отбор выпускников для обучения в вузах Российской Федерации.
Евгений Примаков признал, что на сегодня большого интереса со стороны молодых людей нет и квота не заполняется. По его словам, если в Литве квота правительства РФ для русскоговорящих выпускников школ составляет 70 мест, то заявок поступает около сорока.
«То есть аппликантов почти в два раза меньше. Приблизительно такая же картина в Эстонии: там примерные цифры сто на семьдесят», - сказал чиновник. По мнению Примакова, причины такого падения интереса - и в том, что жители Евросоюза хотят устроить свою жизнь самостоятельно, без России.
Ездить в Россию небезопасно
Поскольку абитуриенты, поступающие в вузы, достигли или скоро достигнут призывного возраста, а некоторые из них имеют двойное гражданство либо только гражданство РФ, им нужно учесть, что они подвергаются риску мобилизации.
Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно предупреждало, что РФ рассматривает даже людей с двойным гражданством как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи в РФ ограничены. Недавно rus.Postimees писал о случае предполагаемого исчезновения человека в России.
42-летний житель Эстонии пропал без вести, о чем его жена сообщила журналистам. При этом МИД Эстонии не располагает никакой информацией о нем. Здесь не лишне напомнить, что МИД Эстонии просит воздержаться от поездок в Россию без настоятельной необходимости. Если же крайняя необходимость есть, то для большей безопасности стоит регистрировать свое пребывание там на сайте МИД ЭР.
Департамент полиции безопасности Эстонии считает, что в России также возрастает риск вербовки среди эстонской молодежи, чтобы использовать их в своей деятельности против Эстонии. Этот процесс может быть длительным, и потенциальный вред далеко не сразу заметен и понятен, поэтому стоит хорошо обдумать, стоит ли подвергать себя риску.