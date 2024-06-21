Почему обучение в вузах РФ больше не интересует молодежь из стран Балтии?

«Россотрудничество» - это ведущее российское агентство, главная миссия которого - усиление влияния России в мире. В интервью для латвийского Youtube-канала руководитель этой организации Евгений Примаков сказал, что так называемых русских домов или русских культурных центров в странах Балтии сегодня нет.

«Работаете ли вы в Прибалтике тайно или явно? Только честно!» - спросил ведущий. «Честно? Да, мы работаем. Мы работаем явно, мы набираем студентов, поскольку «Россотрудничество» является оператором отбора по квоте правительства Российской Федерации для студентов, которые едут учиться в российских вузах. Мы со всего мира их и отбираем», - сказал Примаков.

По его словам сейчас единственной возможностью выполнять цели, стоящие перед федеральным агентством по «мягкой силе», в странах Балтии остается отбор выпускников для обучения в вузах Российской Федерации.

Евгений Примаков признал, что на сегодня большого интереса со стороны молодых людей нет и квота не заполняется. По его словам, если в Литве квота правительства РФ для русскоговорящих выпускников школ составляет 70 мест, то заявок поступает около сорока.

«То есть аппликантов почти в два раза меньше. Приблизительно такая же картина в Эстонии: там примерные цифры сто на семьдесят», - сказал чиновник. По мнению Примакова, причины такого падения интереса - и в том, что жители Евросоюза хотят устроить свою жизнь самостоятельно, без России.

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