NewsGuard протестировала десять чат-ботов, оценив их осведомленность о 19 конкретных ложных нарративах, распространяемых сетью сайтов, связанных с Джоном Марком Дуганом, бывшим заместителем шерифа Флориды, ныне проживающим в Москве (в убежище). Как стало известно из недавнего репортажа New York Times, Дуган управляет огромной сетью сайтов фальшивых новостей, основанных в основном на искусственном интеллекте, с названиями, которые постоянно находятся на слуху - New York News Daily, The Houston Post и The Chicago Chronicle - где он публикует огромное количество контента, продвигающего ложные нарративы.