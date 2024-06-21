По данным NewsGuard, неоднократные доказуемо ложные утверждения чат-ботов включали, например, теории заговора о предполагаемой коррупции президента Украины Владимира Зеленского и сфабрикованное убийство египетского журналиста, предположительно спланированное вдовой российского диссидента Алексея Навального.

NewsGuard протестировал в общей сложности 570 входных данных, задав каждому чат-боту 57 вопросов. В ходе тестирования чат-боты отвечали дезинформацией как тогда, когда исследователи и журналисты NewsGuard спрашивали о конкретной теории заговора, так и когда чат-бота просили написать статью о ложном пророссийском нарративе.

Наблюдательная группа не определила, какие чат-боты были лучше или хуже в обнаружении дезинформации. Подобные ошибки при сборе информации ИИ не являются обычными галлюцинациями ИИ (в искусственном интеллекте галлюцинация или искусственная галлюцинация (также иногда называемая бредом) - это уверенная реакция ИИ, которая, кажется, не подтверждается данными его обучения, или вымышленные ответы, не имеющие отношения к действительности - прим.), а результаты исследования NewsGuard свидетельствуют о новой тревожной роли ИИ в цикле дезинформации. Поэтому всем, кто использует чат-боты ИИ для получения новостей и информации, следует проявлять осторожность и пока отдавать предпочтение проверенным новостным сайтам.

«Что действительно тревожит, так это то, что ложь и пропаганда, повторяемые этими чат-ботами, не скрывались, а человек, стоящий за ними, хорошо известен», - сказал Axios содиректор NewsGuard Стивен Брилл.

«Пока что, - добавил Брилл, - не доверяйте ответам большинства этих чат-ботов по новостям и особенно по спорным вопросам».