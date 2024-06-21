Он добавил, что Inger готовится к тому, что этой ночью ситуация будет схожая. «Мы подготовим несколько конференц-залов с раскладными кроватями для каких-то экстренных гостей, где сможем разместить людей с детьми или стариков», - сказал управляющий. Также он попросил предостеречь людей от бронирования через непроверенные системы, так как в связи с трудной ситуацией появились случаи мошенничества.

«Мы вчера обнаружили ситуации, при которых мошенники выставляли несуществующие квартиры по несуществующим адресам, и многие попадались на эти уловки, платя за ночь по 150 евро и более. Сегодня мы видим, что эти фальшивые апартаменты вновь появились на Booking.com», - рассказал Изотов, советуя пользоваться только проверенными методами бронирования, а также проверять отзывы и оценки.

Поскольку вся ситуация произошла очень неожиданно, ночью людям, оставшимся ночевать возле пограничного пункта, помогали неравнодушные нарвитяне, которые привозили кофе, воду, пледы и еду.

«Все в курсе сложившейся ситуации, и мы с нашей стороны делаем все возможное. Пропускная способность эстонской стороны - 150 человек в час. Это значит, что за несколько часов очередь в Нарве должна сильно сократиться, но тут многое зависит и от российской таможни», - заявил мэр Нарвы Яан Тоотс Rus.Postimees.

Тоотс добавил, что вчера, когда Эстония закрыла КПП, Россия справилась с образовавшейся на мосту очередью буквально за час. «Это была провокация с их стороны», - уверен мэр.

По словам Тоотса, утром он был на площади, и очередь двигается, так что можно ожидать, что ситуация этой ночью не будет такой страшной. «Но если российская сторона и завтра начнет делать что-то подобное, придется принимать более харизматичные решения. Пока мы сделали бесплатным туалет, привезем еще два био-туалета. К счастью, погода не слишком жаркая или холодная, если это изменится, нам придется увозить людей куда-то. Но пока все под контролем», - добавил Тоотс.