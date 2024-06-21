В четверг из-за медленного пограничного контроля со стороны РФ днем на мосту Нарва-Ивангород образовалась огромная очередь. К пяти вечера эстонская сторона приняла решение закрыть свой таможенный пункт, так как на мосту было уже слишком много народу.
Все те, кто не успели пересечь эстонскую границу - а это несколько сотен человек, остались в Нарве на ночь. Некоторые попытались найти номера в отелях или снять себе квартиру для ночлега через такие сервисы, как airbnb или booking.com, но мест хватило далеко не всем.
По словам Владимира Арет, управляющего отеля Narva, вчера отель смог предложить всего пять номеров, так как все остальные были забронированы заранее. «Все номера ушли очень быстро, а нескольким людям мы разрешили остаться у нас в фойе, потому что им некуда было идти. На сегодня количество бронирований тоже увеличивается, а на субботу номеров вообще нет», - рассказал он.
Схожая ситуация и в отеле Europe. Его владелец Виктор Шемарин подтвердил, что все номера заняты, а некоторые люди оставались просто в коридорах гостиницы, пили кофе и ждали возможности вернуться на границу. «Кто-то был готов оставаться и по две семьи в номере, лишь бы был душ и туалет. Так нельзя с людьми поступать», - сказал Шемарин.
Владимир Изотов, управляющий отеля Inger рассказал, что вчера в течение часа было распродано около 40 оставшихся свободными номеров. «За мою пятнадцатилетнюю карьеру в гостиничном бизнесе я такого ни разу не видел. Мы используем динамическую систему ценообразования, поэтому несколько номеров вчера были проданы по довольно высоким ценам, но они были одни из последних», - сказал Изотов.
Он добавил, что Inger готовится к тому, что этой ночью ситуация будет схожая. «Мы подготовим несколько конференц-залов с раскладными кроватями для каких-то экстренных гостей, где сможем разместить людей с детьми или стариков», - сказал управляющий. Также он попросил предостеречь людей от бронирования через непроверенные системы, так как в связи с трудной ситуацией появились случаи мошенничества.
«Мы вчера обнаружили ситуации, при которых мошенники выставляли несуществующие квартиры по несуществующим адресам, и многие попадались на эти уловки, платя за ночь по 150 евро и более. Сегодня мы видим, что эти фальшивые апартаменты вновь появились на Booking.com», - рассказал Изотов, советуя пользоваться только проверенными методами бронирования, а также проверять отзывы и оценки.
Поскольку вся ситуация произошла очень неожиданно, ночью людям, оставшимся ночевать возле пограничного пункта, помогали неравнодушные нарвитяне, которые привозили кофе, воду, пледы и еду.
«Все в курсе сложившейся ситуации, и мы с нашей стороны делаем все возможное. Пропускная способность эстонской стороны - 150 человек в час. Это значит, что за несколько часов очередь в Нарве должна сильно сократиться, но тут многое зависит и от российской таможни», - заявил мэр Нарвы Яан Тоотс Rus.Postimees.
Тоотс добавил, что вчера, когда Эстония закрыла КПП, Россия справилась с образовавшейся на мосту очередью буквально за час. «Это была провокация с их стороны», - уверен мэр.
По словам Тоотса, утром он был на площади, и очередь двигается, так что можно ожидать, что ситуация этой ночью не будет такой страшной. «Но если российская сторона и завтра начнет делать что-то подобное, придется принимать более харизматичные решения. Пока мы сделали бесплатным туалет, привезем еще два био-туалета. К счастью, погода не слишком жаркая или холодная, если это изменится, нам придется увозить людей куда-то. Но пока все под контролем», - добавил Тоотс.