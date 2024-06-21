Eurostat: цены на одежду в Эстонии – одни из самых высоких в ЕС

По данным статистической службы Евросоюза Eurostat, самый высокий уровень цен был зафиксирован в Дании (143% от среднего показателя по ЕС), Ирландии (142%) и Люксембурге (135%), а самые низкие показатели были зарегистрированы в Болгарии и Румынии (по 60%) и Польше (66%).

Самые низкие цены на одежду отмечены в Испании (81% от среднего показателя по ЕС), Болгарии (82%) и Венгрии (88%), а самые высокие - в Дании (131%), Чехии (126%) и Эстонии (118%).

По ценам на алкоголь и табак выделялась Ирландия - там они были в 3,2 раза выше, чем в Болгарии, где стоимость спиртных и табачных изделий была самой низкой в ЕС.