Рекомендация МВФ для Эстонии: для восстановления государственных финансов необходимо разработать план действий

Конкурентоспособность экономики Эстонии ухудшилась за последние годы, о чем свидетельствует сокращение доли рынка у эстонских экспортеров. Последние кризисы также снизили потенциал экономического роста. Чтобы поддержать восстановление конкурентоспособности экономики Эстонии, МВФ рекомендует правительству разработать решительный план действий, на основе которого можно будет двигаться к восстановлению бюджетного баланса, а также планировать средства на структурные реформы и увеличение производительности экономики.

По мнению МВФ, проблемы экономики Эстонии нельзя решить дальнейшими государственными расходами, так как это не поможет восстановить конкурентоспособность на внешних рынках. Скорее, результат будет противоположным: давление расходов, которое стимулирует экономика за счет бюджетных средств, может больше повредить конкурентоспособности Эстонии и снизить возможность покрытия растущих расходов из бюджета. МВФ рекомендует сохранить в этом году нейтральную бюджетную политику и, как только экономика восстановится, приступить к сокращению бюджетного дефицита как за счет сокращения расходов, так и за счет увеличения доходов.