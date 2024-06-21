По мере улучшения экономических условий правительству следует предпринять решительные шаги для достижения сбалансированного бюджета и планировать средства на проведение структурных реформ и увеличение производительности экономики, рекомендует Международный валютный фонд (МВФ) в опубликованном сегодня заключительном отчете по статье IV, в котором рассматривается экономика Эстонии.
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Рекомендация МВФ для Эстонии: для восстановления государственных финансов необходимо разработать план действий
Конкурентоспособность экономики Эстонии ухудшилась за последние годы, о чем свидетельствует сокращение доли рынка у эстонских экспортеров. Последние кризисы также снизили потенциал экономического роста. Чтобы поддержать восстановление конкурентоспособности экономики Эстонии, МВФ рекомендует правительству разработать решительный план действий, на основе которого можно будет двигаться к восстановлению бюджетного баланса, а также планировать средства на структурные реформы и увеличение производительности экономики.