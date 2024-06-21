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Пропавший в Тартумаа 46-летний Хельдур вернулся домой

rus.postimees.ee
Обновлено 26 июня 2024, 10:53
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Вечером 20 июня родственники сообщили в полицию, что 46-летний Хельдур вышел из своего дома в волости Эльва и уехал в неизвестном направлении. В среду, 26 июня в полиции сообщили, что на выходных Хельдур вернулся домой.

Полиция общалась с родственниками Хельдура, проверяла различные адреса в районе его проживания, а также в Пухья, Эльва и Ныо. Связывались и с работодателем, но о пропавшем никто ничего не слышал.

В среду, 26 июня в полиции сообщили, что на выходных Хельдур вернулся домой к своим близким. С ним все в порядке. 

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