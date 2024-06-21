Вечером 20 июня родственники сообщили в полицию, что 46-летний Хельдур вышел из своего дома в волости Эльва и уехал в неизвестном направлении. В среду, 26 июня в полиции сообщили, что на выходных Хельдур вернулся домой.
Пропавший в Тартумаа 46-летний Хельдур вернулся домой
Полиция общалась с родственниками Хельдура, проверяла различные адреса в районе его проживания, а также в Пухья, Эльва и Ныо. Связывались и с работодателем, но о пропавшем никто ничего не слышал.
В среду, 26 июня в полиции сообщили, что на выходных Хельдур вернулся домой к своим близким. С ним все в порядке.