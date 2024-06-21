Внимание, розыск! Если заметите этот Lexus на дорогах Эстонии, сразу же звоните в полицию

Вечером 20 июня родственники сообщили в полицию, что 46-летний Хельдур вышел из своего дома в волости Эльва и уехал в неизвестном направлении на зеленом Lexus IS 220D с госномером 079TJV. Дозвониться до него не удается, и родственники понятия не имеют, где может находиться пропавший.

Пропавший Хельдур. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция пообщалась с родственниками Хельдура, проверила различные адреса в районе его проживания, а также в Пухья, Эльва и Ныо. Также связались с работодателем, но о пропавшем никто ничего не слышал. Поиски Хельдура и его автомобиля продолжаются.

Полиция просит всех, кто где-то видел этого человека или заметил его автомобиль, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.