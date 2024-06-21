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Большая галерея Смотрите, как в двух таллиннских школах отгремели выпускные

Rus.Postimees
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В Таллинне, как и в других городах Эстонии, наступила пара выпускных. Rus.Postimees запечатлел трогательный момент расставания учеников со своими школами и учителями в двух столичных школах.

Вчера, 20 июня, выпускные прошли в 9-х классах Таллиннской Паэской гимназии, а также в 12-х классах Тынисмяэской реальной школы. Ищите себя и друзей в наших галереях!

Rus.Postimees желает молодым людям интересного пути во взрослую жизнь! И, как говорится, ни пуха ни пера, дорогие выпускники! Пусть все получится!

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