В Таллинне, как и в других городах Эстонии, наступила пара выпускных. Rus.Postimees запечатлел трогательный момент расставания учеников со своими школами и учителями в двух столичных школах.
Большая галерея ⟩ Смотрите, как в двух таллиннских школах отгремели выпускные
Вчера, 20 июня, выпускные прошли в 9-х классах Таллиннской Паэской гимназии, а также в 12-х классах Тынисмяэской реальной школы. Ищите себя и друзей в наших галереях!
Rus.Postimees желает молодым людям интересного пути во взрослую жизнь! И, как говорится, ни пуха ни пера, дорогие выпускники! Пусть все получится!