Департамент полиции и погранохраны рассказал о динамике пересечения восточной границы в Нарве после закрытия автомобильного сообщения с 1 февраля и закрытия по ночам эстонского КПП с 1 мая.
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Закрытие КПП Нарва по ночам с 1 мая уменьшило количество пересечений границы
В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) рассказали Rus.Postimees о влиянии ограничений в работе КПП Нарва на количество переходов границы. С 1 февраля по инициативе России остановлено автомобильное сообщение между Ивангородом и Нарвой. С 1 мая по решению правительства Эстонии КПП Нарва не работает с 23:00 каждого дня до 7:00 следующего утра.