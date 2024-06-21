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Закрытие КПП Нарва по ночам с 1 мая уменьшило количество пересечений границы

Иван Скрябин
, журналист
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Департамент полиции и погранохраны рассказал о динамике пересечения восточной границы в Нарве после закрытия автомобильного сообщения с 1 февраля и закрытия по ночам эстонского КПП с 1 мая.

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) рассказали Rus.Postimees о влиянии ограничений в работе КПП Нарва на количество переходов границы. С 1 февраля по инициативе России остановлено автомобильное сообщение между Ивангородом и Нарвой. С 1 мая по решению правительства Эстонии КПП Нарва не работает с 23:00 каждого дня до 7:00 следующего утра.

В феврале 2024 года границу в обе стороны пересекли 98 164 раза. В марте цифры выросли до 114 390 пересечений, в апреле сотрудники PPA 111 285 раз пропустили граждан разных стран в обоих направлениях.

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