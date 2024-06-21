Закрытие КПП Нарва по ночам с 1 мая уменьшило количество пересечений границы

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) рассказали Rus.Postimees о влиянии ограничений в работе КПП Нарва на количество переходов границы. С 1 февраля по инициативе России остановлено автомобильное сообщение между Ивангородом и Нарвой. С 1 мая по решению правительства Эстонии КПП Нарва не работает с 23:00 каждого дня до 7:00 следующего утра.