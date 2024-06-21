Лионель Месси провел рекордный матч против Канады – он стал рекордсменом по числу проведенных матчей на Кубке Америки. Он провел 35 игр.
Лионель Месси побил рекорд, державшийся 71 год
Кроме того, форвард стал первым представителем Аргентины, который сыграл на семи турнирах (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024).
В этом году Кубок Америки проводится в США, а игра открытия прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, где действующие чемпионы мира Аргентина встретились с Канадой. После нулевого первого тайма действующим чемпионам удалось быстро выйти вперед. Хулиан Альварес открыл счет на 49-й минуте, а Лаутаро Мартинес сделал окончательный счет 2:0.
На этом матче выступал и звездный Лионель Месси, для которого победа над Канадой стала 35-й подряд на этом крупном турнире. Предыдущий рекорд (34) 71 год принадлежал чилийскому голкиперу Серхио Ливингстону.