Лионель Месси побил рекорд, державшийся 71 год

Кроме того, форвард стал первым представителем Аргентины, который сыграл на семи турнирах (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024).

В этом году Кубок Америки проводится в США, а игра открытия прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, где действующие чемпионы мира Аргентина встретились с Канадой. После нулевого первого тайма действующим чемпионам удалось быстро выйти вперед. Хулиан Альварес открыл счет на 49-й минуте, а Лаутаро Мартинес сделал окончательный счет 2:0.

На этом матче выступал и звездный Лионель Месси, для которого победа над Канадой стала 35-й подряд на этом крупном турнире. Предыдущий рекорд (34) 71 год принадлежал чилийскому голкиперу Серхио Ливингстону.