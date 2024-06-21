Удручающая статистика: дети стали воровать в два раза чаще

По словам руководителя охраны Viking Security Юхана Айа, количество попыток воровства, совершенных детьми, весной постоянно росло. В мае количество попыток краж несовершеннолетними было более чем на 30% больше, чем позапрошлым годом, и более чем в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

«К сожалению, в этом году заметно, что, помимо обычного подросткового бунтарства и проверки границ дозволенного, стало больше серьезных случаев. Охранникам приходилось сдерживать агрессивных несовершеннолетних воров. Были ситуации, когда дети, к сожалению, действовали как профессиональные воры, работая либо в одиночку, либо в составе группы, управляемой взрослыми», - отметил Айа.

По данным Viking Security, если прошлой весной мальчики и девочки пытались воровать в магазинах примерно одинаково, то в этом году доля девочек составляет только около 20%.

«Это косвенное указание на то, что больше детей могут быть вовлечены в криминальные сети. Товары, которые обычно воруют для продажи на черном рынке, пытались украсть исключительно мальчики, - добавил Айа.

Всего охранникам пришлось пресекать в мае на четверть больше попыток краж в магазинах по сравнению с прошлым годом. Самому младшему вору было 11 лет, самому старшему - 90. Помимо типичных попыток краж крепких алкогольных напитков, часто пытались вынести небольшие количества вина, пива и сидра.

«Следует помнить, что алкогольные отделы находятся под постоянным наблюдением. Ничто не оправдывает преступление, и неправильные решения могут испортить жизнь на долгие годы - во многих профессиях требуется проверка биографии, включая предоставление выписки из регистра правонарушений. Родителям также стоит следить за детьми, чтобы они не попадали в плохую компанию», - подчеркнул Айа.