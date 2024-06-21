AS Delfi Meedia, AS Postimees Grupp, AS Õhtuleht Kirjastus и AS Äripäev подписали договор о создании коллективной представительской организации издателей новостных средств массовой информации Balti Uudismedia Väljaandjate Ühing («Общество балтийских издателей новостных медиа»).
Эстонские медиакомпании для представления своих интересов создали коллективную организацию
Общество будет продвигать интересы издателей прессы в Эстонии, Латвии и Литве, связанные с их авторскими правами на собственность и правами, связанными с авторским правом.
Общество будет оказывать поддержку издателям в переговорах с онлайн-платформами, использующими медиаконтент в интернете, такими как Google и Facebook. У правообладателей появится хорошая возможность быстрее и проще заключать соглашения для получения разрешения на использование медиаконтента.
Общество намерено предпринять решительные шаги по пресечению незаконного использования средств массовой информации. Balti Uudismedia Väljaandjate Ühing будет также сотрудничать с коллективными представительскими организациями других издателей европейских СМИ.
«Закон об авторском праве Эстонии, Латвии и Литвы наделяет издателей средств массовой информации, то есть издателей печатных изданий, исключительным правом разрешать и запрещать копирование публикации прессы в интернете и доведение ее до всеобщего сведения. Соответствующая поправка к эстонскому закону об авторском праве вступил в силу уже в начале 2022 года», - сказала консультирующая Balti Uudismedia Väljaandjate Ühing адвокат Элизе Васамяэ.
Издатели новостных СМИ все больше обеспокоены тем, что медиа-контент используется в интернете без их разрешения. Например, поисковые системы, социальные сети и некоторые компании, занимающиеся мониторингом СМИ, получают значительную часть своих доходов за счет использования медиа-контента, не спрашивая разрешения и не платя правообладателям.
К сотрудничеству приглашаются все издатели средств массовой информации Эстонии, Латвии и Литвы.
«Только вместе мы сможем эффективнее продвигать ценности и устойчивую экономическую модель независимых и надежных средств массовой информации как важного института демократического общества», – сказал председатель правления Postimees Grupp Тоомас Тийвель.