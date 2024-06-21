Эстонские медиакомпании для представления своих интересов создали коллективную организацию

Общество будет продвигать интересы издателей прессы в Эстонии, Латвии и Литве, связанные с их авторскими правами на собственность и правами, связанными с авторским правом.

Общество будет оказывать поддержку издателям в переговорах с онлайн-платформами, использующими медиаконтент в интернете, такими как Google и Facebook. У правообладателей появится хорошая возможность быстрее и проще заключать соглашения для получения разрешения на использование медиаконтента.

Общество намерено предпринять решительные шаги по пресечению незаконного использования средств массовой информации. Balti Uudismedia Väljaandjate Ühing будет также сотрудничать с коллективными представительскими организациями других издателей европейских СМИ.

«Закон об авторском праве Эстонии, Латвии и Литвы наделяет издателей средств массовой информации, то есть издателей печатных изданий, исключительным правом разрешать и запрещать копирование публикации прессы в интернете и доведение ее до всеобщего сведения. Соответствующая поправка к эстонскому закону об авторском праве вступил в силу уже в начале 2022 года», - сказала консультирующая Balti Uudismedia Väljaandjate Ühing адвокат Элизе Васамяэ.

Издатели новостных СМИ все больше обеспокоены тем, что медиа-контент используется в интернете без их разрешения. Например, поисковые системы, социальные сети и некоторые компании, занимающиеся мониторингом СМИ, получают значительную часть своих доходов за счет использования медиа-контента, не спрашивая разрешения и не платя правообладателям.

К сотрудничеству приглашаются все издатели средств массовой информации Эстонии, Латвии и Литвы.

«Только вместе мы сможем эффективнее продвигать ценности и устойчивую экономическую модель независимых и надежных средств массовой информации как важного института демократического общества», – сказал председатель правления Postimees Grupp Тоомас Тийвель.