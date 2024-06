Эстонские медиакомпании для представления своих интересов создали коллективную организацию

AS Delfi Meedia, AS Postimees Grupp, AS Õhtuleht Kirjastus и AS Äripäev подписали договор о создании коллективной представительской организации издателей новостных средств массовой информации Balti Uudismedia Väljaandjate Ühing («Общество балтийских издателей новостных медиа»).