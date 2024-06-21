На Иванов день ожидаются низкие цены на электроэнергию

С начала недели цены на электроэнергию в странах Балтии неуклонно снижаются. Если в понедельник средняя биржевая цена в Эстонии составляла 118,27 евро за мегаватт-час, то к четвергу она уже опустилась ниже отметки в 100 евро. По мере снижения спроса и при условии сохранения прочих обстоятельств, в выходные и следующие за ними праздничные дни среднесуточные цены упадут еще ниже и, вероятно, достигнут минимума в воскресенье.

По словам руководителя сферы торговли энергией Eesti Energia Армена Каспарова, снижение цен обусловлено, в первую очередь, улучшением ветровых условий в странах Балтии.

«Средний прогноз объема производства ветряной энергии в странах Балтии превышает медианный показатель - 389 МВт/ч. Производство энергии ветра начнет расти во вторник и достигнет своего пика - 770 МВт/ч - в четверг, после чего производство ветряной энергии снова начнет снижаться», - пояснил Каспаров.

Кроме того, по словам Каспарова, на формирование цены также влияют обильные осадки в Скандинавии, а также продолжающиеся ремонтные работы Estlink-2.