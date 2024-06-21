Сочетание роста объема производства ветряной энергии, обильных осадков и низкого потребления дают основание ожидать на выходных очень низких цен на электроэнергию в течение длительного периода времени.
На Иванов день ожидаются низкие цены на электроэнергию
С начала недели цены на электроэнергию в странах Балтии неуклонно снижаются. Если в понедельник средняя биржевая цена в Эстонии составляла 118,27 евро за мегаватт-час, то к четвергу она уже опустилась ниже отметки в 100 евро. По мере снижения спроса и при условии сохранения прочих обстоятельств, в выходные и следующие за ними праздничные дни среднесуточные цены упадут еще ниже и, вероятно, достигнут минимума в воскресенье.
По словам руководителя сферы торговли энергией Eesti Energia Армена Каспарова, снижение цен обусловлено, в первую очередь, улучшением ветровых условий в странах Балтии.
«Средний прогноз объема производства ветряной энергии в странах Балтии превышает медианный показатель - 389 МВт/ч. Производство энергии ветра начнет расти во вторник и достигнет своего пика - 770 МВт/ч - в четверг, после чего производство ветряной энергии снова начнет снижаться», - пояснил Каспаров.
Кроме того, по словам Каспарова, на формирование цены также влияют обильные осадки в Скандинавии, а также продолжающиеся ремонтные работы Estlink-2.
«Например, в сегодняшних ценах на электроэнергию мы видим, что если цена в Финляндии за несколько часов падает до минусовых значений, Балтийский рынок может извлечь из этого существенной выгоды. Для нас минимальная цена остается на уровне 20 евро за мегаватт-час, - объяснил Каспаров. - При условии более высокой мощности соединений в Балтийские страны поступало бы больше выгодной гидро - и ветроэнергии из Скандинавии. Гармонизировать цены помогло бы также производство АЭС Финляндии и Швеции, несмотря на то, что в периоды низких цен их нагрузка остается в известной степени низкой».
На июль и август Каспаров не прогнозирует значительного падения цен. По его словам, ветряная и солнечная погода может означать дни с более низкими ценами на электроэнергию, но в большинстве случаев этого недостаточно, чтобы покрыть пиковый спрос в вечерние и утренние часы.
«Пока связь стран Балтии с Финляндией ограничена из-за неисправности Estlink-2, наши дневные средние цены по большей части будут выше, чем в прошлом году. Объем производства электроэнергии в странах Балтии еще слишком незначителен, особенно в безветренную погоду», - добавил Каспаров, по словам которого отечественное производство электроэнергии в среднем покрывает менее половины потребления стран Балтии. Электроэнергия импортируется в страны Балтии в максимально возможном объеме через все соединения - из Польши, Финляндии и Литвы.
«Цены на электроэнергию, вероятно, будут оставаться очень волатильными в течение дня, а их рост будет приходиться только на несколько часов подряд в течение дня. В результате газовые и сланцевые станции также зачастую не попадают на рынок. Высокие пиковые цены на электроэнергию возникают из-за крайне низкого объема и в основном связаны с управлением потреблением», - отметил он.