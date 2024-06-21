Беляева вытащила Эстонию из проигрышного положения, но эстонки все равно остались без медали

В эстонскую команду входят лучшие спортсменки нашей страны: Нелли Дифферт, Эрика Кирпу, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих, завоевавшая титул чемпионки Европы в индивидуальном зачете.

В 1/8 финала эстонки встретились с Испанией, с которой проблем не возникло. Победные цифры Эстонии, быстро вырвавшейся вперед, составили 45:23. Далее нашу команду ожидала Франция, которая с таким же счетом выиграла у Турции 45:23.

В четвертьфинале лучше стартовали эстонки, которые благодаря Кирпу повели в счете 3:2. Затем ситуацию начал контролировать француженки, которые в пятом периоде повели в счете (18:13). В восьмом периоде Кирпу вновь позволила Франции опередить на пять ударов (36:31), но к решающему периоду отставание составило все же четыре удара.

Затем Юлия Беляева еще раз доказала, почему она стала чемпионкой мира в личном зачете. Чуть более чем за две минуты она сумела сравнять счет (41:41). Но в поединке, перешедшем в овертайм, Франция все же одержала победу со счетом 42:41.