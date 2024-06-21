В преддверии Иванова дня: сев за руль подшофе, вы останетесь без каско

«На празднике в автомобиль люди нередко стремятся сесть большой компанией. Именно так и попадают в новости печальные истории, как несколько человек получили серьезные травмы или даже погибли на дороге на Иванов день», - сказал руководитель отдела рассмотрения ущерба Seesam Расмус Парве.

По словам страховщика, вероятность попасть в аварию на Иванов день значительно возрастает, поскольку дорожное движение становится более плотным и не все его участники могут одинаково следовать установленным правилам. Поэтому во время праздников стоит быть особенно бдительными и осторожными на дорогах, а также немедленно сообщать в полицию об автомобилях с подозрительной манерой езды.

«Нахождение за рулем в нетрезвом виде не только предосудительно, но и исключает получение компенсации. В контексте рассмотрения ущерба совершенно очевидно, что такие ситуации решаются одинаково и клиенту придется ремонтировать автомобиль за свой счет. При наступлении страхового случая по дорожному страхованию потерпевшему будет выплачена компенсация, но пьяный водитель, спровоцировавший аварию, должен будет потом возместить ущерб страховой компании», - сказал Парве, разъясняя риски вождения в нетрезвом виде.

10-15 заявителей в Seesam ежегодно остаются без страховой компенсации, поскольку в уравнении страхового случая по каско присутствует алкоголь. В сравнении с человеческими жизнями и травмами повреждения автомобиля, конечно, кажутся ничтожным ущербом, однако человек, употребляющий алкоголь, должен понимать, что это не освобождает его от ответственности.