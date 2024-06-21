Наряду с прыжками через костры, купанием и шашлыками, вождение автомобиля - это занятие, которое в сочетании с алкоголем становится причиной большинства несчастных случаев каждый Иванов день.
В преддверии Иванова дня: сев за руль подшофе, вы останетесь без каско
«На празднике в автомобиль люди нередко стремятся сесть большой компанией. Именно так и попадают в новости печальные истории, как несколько человек получили серьезные травмы или даже погибли на дороге на Иванов день», - сказал руководитель отдела рассмотрения ущерба Seesam Расмус Парве.
По словам страховщика, вероятность попасть в аварию на Иванов день значительно возрастает, поскольку дорожное движение становится более плотным и не все его участники могут одинаково следовать установленным правилам. Поэтому во время праздников стоит быть особенно бдительными и осторожными на дорогах, а также немедленно сообщать в полицию об автомобилях с подозрительной манерой езды.
«Нахождение за рулем в нетрезвом виде не только предосудительно, но и исключает получение компенсации. В контексте рассмотрения ущерба совершенно очевидно, что такие ситуации решаются одинаково и клиенту придется ремонтировать автомобиль за свой счет. При наступлении страхового случая по дорожному страхованию потерпевшему будет выплачена компенсация, но пьяный водитель, спровоцировавший аварию, должен будет потом возместить ущерб страховой компании», - сказал Парве, разъясняя риски вождения в нетрезвом виде.
10-15 заявителей в Seesam ежегодно остаются без страховой компенсации, поскольку в уравнении страхового случая по каско присутствует алкоголь. В сравнении с человеческими жизнями и травмами повреждения автомобиля, конечно, кажутся ничтожным ущербом, однако человек, употребляющий алкоголь, должен понимать, что это не освобождает его от ответственности.
В преддверии Иванова дня страховщик не рекомендует садиться за руль в нетрезвом виде или с остаточными признаками опьянения, также компании стоит выбрать трезвого водителя, который будет вести машину, нести ответственность и при необходимости сможет вызвать помощь.
«Многим неловко запрещать другу садиться за руль, но на самом деле в такой ситуации следует отбросить стыд и дискомфорт и считать себя скорее героем, который может спасти множество жизней. В том, чтобы призвать друга к порядку, нет ничего странного, на следующее утро он будет вам даже благодарен, а ваша дружба продлится еще долгие годы», - подбодрил Парве.
Хотя человек может этого не осознавать, всего 0,2 мг/г алкоголя в крови влияет на навыки вождения. При концентрации 0,5 мг/г вероятность попасть в ДТП в три раза выше, чем у трезвого водителя, а в аварию со смертельным исходом - в целых пять раз.
Ради своего здоровья и жизни, здоровья и жизни других людей - если вы пьете, не садитесь за руль!