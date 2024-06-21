На экскурсиях Дней Средневековья расскажут о башнях, церкви Нигулисте и Таллинне времен Бальтазара Руссова

Главными организаторами Дней Средневековья выступают Эстонский союз народного искусства и рукоделия и Дом Хопнера.

Каждый день с пятницы, 5 июля, по воскресенье, 7 июля, для горожан и гостей города будут проводиться различные экскурсии на эстонском, английском и русском языках.

Программа экскурсий на русском языке:

Пятница, 5 июля

19.00 – экскурсия «Таллинн – город башен», гид – Эдуард-Пауль Кольхоф. Сбор у башни Толстая Маргарита (Пикк 70). Билет – восемь евро, можно приобрести тут.

Где находится башня "Добрый день"? Сколько башен Розенкранц было в Ревеле? Как называется башня-маяк? Сколько ворот было в средневековом Таллинне? На какой улице находится башня-мельница? С какой стороны стена города толще? Где находится башня-туалет, через которую можно было сбежать? Об этом и многом другом расскажут на этой увлекательной экскурсии.

Суббота, 6 июля

13:30 – экскурсия «Вера, надежда и любовь в средневековом Таллинне», гид – Наталья Сааль. Сбор перед церковью Нигулисте (Нигулисте 3). Билет – 14 евро (включает плату за вход в музей), можно приобрести тут.