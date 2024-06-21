С 5 по 7 июля в Таллинне в очередной раз пройдут Дни Средневековья. Целью мероприятий, которые состоятся в Старом городе, является более близкое знакомство жителей и гостей Таллинна с его средневековой историей.
На экскурсиях Дней Средневековья расскажут о башнях, церкви Нигулисте и Таллинне времен Бальтазара Руссова
Главными организаторами Дней Средневековья выступают Эстонский союз народного искусства и рукоделия и Дом Хопнера.
Каждый день с пятницы, 5 июля, по воскресенье, 7 июля, для горожан и гостей города будут проводиться различные экскурсии на эстонском, английском и русском языках.
Программа экскурсий на русском языке:
Пятница, 5 июля
19.00 – экскурсия «Таллинн – город башен», гид – Эдуард-Пауль Кольхоф. Сбор у башни Толстая Маргарита (Пикк 70). Билет – восемь евро, можно приобрести тут.
Где находится башня "Добрый день"? Сколько башен Розенкранц было в Ревеле? Как называется башня-маяк? Сколько ворот было в средневековом Таллинне? На какой улице находится башня-мельница? С какой стороны стена города толще? Где находится башня-туалет, через которую можно было сбежать? Об этом и многом другом расскажут на этой увлекательной экскурсии.
Суббота, 6 июля
13:30 – экскурсия «Вера, надежда и любовь в средневековом Таллинне», гид – Наталья Сааль. Сбор перед церковью Нигулисте (Нигулисте 3). Билет – 14 евро (включает плату за вход в музей), можно приобрести тут.
Одна из самых представительных церквей, а ныне музей Нигулисте хранит множество свидетельств того, во что верил житель средневекового города. Тут и святые, ответственные каждый за свой набор явлений, профессий или болезней, и живопись – моральный ориентир, которого, конечно, не достичь, но стремиться к нему надо. Тут и непомерная гордость, и чувство опасности перед дальним путешествием – кто поможет, кто приютит в недоброй дальней дороге? Тут и воинская доблесть, которая делала неприступным средневековый Таллинн. И родительская жертвенность, которая нисколько не угасла со Средних веков до нынешних дней. Во что верили наши предки и какую часть той веры сохранили мы сейчас?
Воскресенье, 7 июля
13:00 – экскурсия «Средневековый Таллинн глазами Бальтазара Руссова», гид – Марина Дунаева. С началом у памятника писателю Яану Кроссу (на углу улиц Кулласепа, Кунинга, Нигулисте и Харью). Билет – восемь евро, можно приобрести тут.
В каком году родился Бальтазар Руссов, автор знаменитой «Хроники Ливонской провинции»? Где находилась школа, в которой он учился? Куда был отправлен Бальтазар Руссов на учебу после окончания школы? Какое наследство он получил от отца, вернувшись в Таллинн? Сколько лет Бальтазар Руссов прослужил пастором церкви Святого духа? Какие интересные и необычные события описаны им на страницах «Хроники Ливонской провинции»? Сколько раз «Хроника» была напечатана при жизни автора? На что жаловался Бальтазар Руссов после издания этого труда? Сколько раз он был женат и почему так произошло? Кем были его жены? Как выглядел Таллинн во времена Бальтазара Руссова?
С полной программой мероприятий можно познакомиться на www.medievaldays.ee