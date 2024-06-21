С 25 июня начинается восстановительный ремонт распределительного кольца Юри на Таллиннской окружной дороге (км 9,7-11,7), цель которого - улучшение безопасности дорожного движения и условий вождения, увеличение несущей способности дороги, а также устранение неровностей и трещин покрытия. Дорожные работы приведут к изменениям в организации движения.
Начинается ремонт на Таллиннской окружной дороге
В ходе восстановительного ремонта на покрытие будет уложен выравнивающий слой, проведены фрезеровочные и выравнивающие работы, устранены дефекты дорожного полотна, обновлен износостойкий слой покрытия, частично заменены дорожные знаки, заполнены обочины и нанесена новая дорожная разметка.
Это пилотный проект экологически чистого восстановительного ремонта, в котором подрядчик использует грузовые машины категории N, соответствующие требованиям EURO 6, а также строительную технику, отвечающую как минимум стандартам выбросов Stage 3.
Подготовительные работы, укладка выравнивающего слоя и фрезеровочные работы, которые продлятся два месяца, начнутся 25 июня. Частично работы будут проводиться и на соединительных дорогах кольца Юри. Асфальтирование главной магистрали Таллиннской окружной дороги, примыкающих дорог и распределительного кольца будет проводиться ночью, с 22:00 до 6:00. Время ожидания транспортных средств и прохождение участка не должно превышать пяти минут при регулировке движения.
После завершения асфальтирования будут установлены дорожные знаки и нанесена новая разметка.
Из-за строительных работ обычное движение будет нарушено. Просим водителей запастись временем и терпением, а по возможности использовать альтернативные маршруты. Подробную информацию об изменениях в организации движения можно найти на странице TarkTee.
Работы выполняет Tariston AS, стоимость проекта составляет около 978 000 евро, к которым добавляется НСО.
Срок завершения работ - 25 августа.