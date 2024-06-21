Взгляд из Брюсселя Живущие в столице Европы супруги предпочли голосовать как граждане Эстонии и Франции

Но все-таки это не король. И не замок, а типичный для Брюсселя узкий трехэтажный дом из коричневого кирпича, примыкающий с обеих сторон к дому соседей. У меня двойное интервью с работающей в Европейской комиссии эстонкой Ингой Хеглунд и ее мужем-французом Габриэлем Ришаром-Моляром, работающим в Европейском парламенте. На второстепенных ролях их пятилетняя дочь и двухлетний сын.

Они прожили в Брюсселе десять лет, а это значит, что уже во второй раз они имеют право голосовать на местных выборах в Бельгии. Также на выборах в Европарламент они могли поддержать кандидатов из бельгийского списка.

Габриэль Ришар-Моляр и Инга Хеглунд перед зданием Еврокомиссии. Фото: Alessio Pisano

Но Хеглунд и Ришар-Моляр не участвовали в бельгийских выборах в этом году. Хотя в прошлый раз, когда они еще жили в брюссельском районе Иксель, они голосовали. «Кандидат, за которого мы отдали голос, даже был избран», - с удовлетворением вспоминает Хеглунд.

Как гражданка Эстонии она предпочитает выбирать эстонских кандидатов, а чтобы не усложнять себе жизнь, решила просто проигнорировать регистрацию на бельгийские выборы. «Но, конечно, я считаю, что важно участвовать и в местных выборах», - добавляет она.

«Я должна признать, что это было связано с нехваткой времени на фоне двух маленьких детей и неотложных рабочих задач, поэтому мы не смогли вникнуть во все это», - добавляет Ришар-Моляр.

Инга Хеглунд. Фото: Alessio Pisano