Результаты ежегодного исследования общественного мнения, заказанного Министерством обороны, показывают, что поддержка вооруженного сопротивления среди населения Эстонии остается выше 80 процентов, при этом более 60 процентов ответивших готовы сами участвовать в оборонительных действиях.
Исследование: более 60% населения готовы участвовать в оборонительных действиях
«Мотивированность и готовность людей Эстонии крайне важны для обеспечения безопасности страны, и поэтому я очень рада, что показатели готовности к обороне старны так высоки, включая резервистов, которые являются основной силой нашей обороны», - заявила в пятницу вице-канцлер по вопросам готовности к обороне Сюзан Лиллевяли.
Более 60% населения готовы участвовать в оборонительных действиях, из них 12% готовы участвовать в военных действиях, 22% - во вспомогательных военных действиях (например, тыловая поддержка, логистика и т.д.), и 26% - в невоенных действиях (например, в медицинской сфере или организации эвакуации). Также 81% населения считают необходимым вооруженное сопротивление в случае нападения. «Это отличные показатели, учитывая, что состав вооруженных сил Эстонии составляет около 44 000 человек, что составляет шесть процентов рабочей силы Эстонии», - прокомментировала Лиллевяли.
Необходимость срочной службы подтверждается поддержкой в 87%, что на один процент больше по сравнению с предыдущими годами. Также высока поддержка резервистов (86%), призыв которых на учебные сборы поддерживают 79% населения. «Такая поддержка и ценность резервистов показывают, что общество понимает важность обороны и готовности страны», - отметила Лиллевяли.
Жители Эстонии также поддерживают другие виды деятельности, связанные с вооруженными силами. Учения союзников поддерживают 76%, ношение военной формы в общественных местах - 74%, передвижение военной техники - 72%, создание Балтийского оборонительного пояса - 70%, учения в своем регионе - 69%, и расширение тренировочных зон - 56% опрошенных.
Главными угрозами безопасности по-прежнему считаются распространение фейковых новостей (86%) и кибератаки (84%). Если в 2023 году масштабную военную атаку на Эстонию считали вероятной 29% респондентов, то в этом году этот показатель увеличился до 39%.
«Хотя восприятие угрозы у людей обострилось, важно отметить, что доверие к институтам внутренней безопасности по-прежнему остается сильным, что необходимо для обеспечения обороноспособности и безопасности страны», - сказала Лиллевяли. Самыми надежными институтами являются спасательная служба (97%), полиция и пограничная охрана (86%), вооруженные силы (80%) и Кайтселийт (76%).
«Подавляющее большинство жителей Эстонии - четверо из пяти - ценят не только наши собственные оборонные организации, но и союзнические отношения, которые являются одним из столпов обороноспособности Эстонии», - отметила Лиллевяли. Так, членство Эстонии в НАТО поддерживают 80% населения, а присутствие союзных войск - 79%. Причем членство в НАТО поддерживают 94% молодежи в возрасте 15-19 лет, и впервые в этой возрастной группе не было ни одного противника членства Эстонии в НАТО.
Опрос был проведен по заказу Министерства обороны в марте и начале апреля 2024 года исследовательским центром Eesti Uuringukeskus OÜ. В исследовании приняли участие постоянные жители Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет, размер выборки составил 1200 человек.
Министерство обороны заказывает регулярные исследования общественного мнения с 2000 года.