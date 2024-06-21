Исследование: более 60% населения готовы участвовать в оборонительных действиях

«Мотивированность и готовность людей Эстонии крайне важны для обеспечения безопасности страны, и поэтому я очень рада, что показатели готовности к обороне старны так высоки, включая резервистов, которые являются основной силой нашей обороны», - заявила в пятницу вице-канцлер по вопросам готовности к обороне Сюзан Лиллевяли.

Более 60% населения готовы участвовать в оборонительных действиях, из них 12% готовы участвовать в военных действиях, 22% - во вспомогательных военных действиях (например, тыловая поддержка, логистика и т.д.), и 26% - в невоенных действиях (например, в медицинской сфере или организации эвакуации). Также 81% населения считают необходимым вооруженное сопротивление в случае нападения. «Это отличные показатели, учитывая, что состав вооруженных сил Эстонии составляет около 44 000 человек, что составляет шесть процентов рабочей силы Эстонии», - прокомментировала Лиллевяли.

Необходимость срочной службы подтверждается поддержкой в 87%, что на один процент больше по сравнению с предыдущими годами. Также высока поддержка резервистов (86%), призыв которых на учебные сборы поддерживают 79% населения. «Такая поддержка и ценность резервистов показывают, что общество понимает важность обороны и готовности страны», - отметила Лиллевяли.

Жители Эстонии также поддерживают другие виды деятельности, связанные с вооруженными силами. Учения союзников поддерживают 76%, ношение военной формы в общественных местах - 74%, передвижение военной техники - 72%, создание Балтийского оборонительного пояса - 70%, учения в своем регионе - 69%, и расширение тренировочных зон - 56% опрошенных.