ЭРККИ КООРТ Некоторые из завербованных сейчас студентов будут пойманы на шпионаже в Эстонии только в 2054 году

Кроме того, в случае с Морозовым в ходе публичных дебатов прозвучало признание, что он вовсе не поддерживал политику Путина и говорил совсем не о том, о чем говорит кремлевский режим. Но только так и можно успешно заниматься шпионажем, потому что, если бы он использовал тезисы Кремля, у него не было бы возможности долго работать и строить доверительные отношения. Разведчики выглядят как совершенно обычные люди, и они не должны говорить что-то, что могло бы натолкнуть на мысль об их работодателе. Это делает обнаружение шпионов очень сложной задачей, но КАПО, безусловно, преуспело в этом деле.