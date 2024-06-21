В Эстонии осудили очередного шпиона. Можно быть уверенным, что новый шпион был направлен в страну еще до того, как рассекретили Вячеслава Морозова. О том, какой урок мы можем извлечь из этого случая и на что следует обратить внимание, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
ЭРККИ КООРТ ⟩ Некоторые из завербованных сейчас студентов будут пойманы на шпионаже в Эстонии только в 2054 году
Перевод: Ева Ойжинская
Вкратце, у нас две цели: поймать как можно больше шпионов в Эстонии и самим иметь достаточный разведывательный потенциал в России.
Многие восприняли новость от 18 июня об осуждении бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова как еще один эпизод в череде подобных историй. В Эстонии было поймано почти тридцать шпионов, и Морозов был далеко не первым агентом российской военной разведки ГРУ. Это уже кажется обычной рутинной работой, но все же к этой рутине нам не стоит привыкать.
Разведка имеет огромное значение, потому что мы должны знать, по каким целям мы собираемся выпустить боеприпасы на сумму 1,6 миллиарда евро
Шпионы в большинстве случаев являются героями в своей стране, но представляют большую угрозу для страны, где они ведут разведку. Хотя шпионы редко напрямую пачкают руки кровью, их деятельность направлена на сбор информации, которая в случае войны поможет агрессору подавить сопротивление и уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру. Это делается кровавым способом, и в этом есть доля вины шпионов, которые готовят нападение.
Дело Морозова - наглядная демонстрация того, что военная разведка России заинтересована не только в сборе военной информации. Он работал в университете, который имеет контакты с объектами военной разведки. Университет проводит исследования по заказу государства, что позволяет шпиону понять интересы государственных учреждений, а осведомленность руководства о результатах исследований дает представление о том, кто какой пост занимает в министерстве и какие мнения вызывают те или иные выводы. Аналогичным образом, присоединение к исследовательской группе шпиону направлять научную работу или исследование в желаемое русло, избегая освещения нежелательных аспектов.
В свете вышеупомянутого случая следует обратить внимание на критическую важность нашей контрразведки и на давление, которое на нас оказывает геополитическое положение
Согласно опубликованным данным, Морозов был завербован в начале 1990-х годов. Это показывает, с какой перспективой и в каком масштабе ведется разведывательная работа. Можно быть уверенным, что и на этой неделе российские разведывательные службы в университетах вовлекли в сотрудничество молодых студентов, некоторые из которых будут пойманы на шпионаже в Эстонии только в 2054 году.
Российские разведывательные службы, помимо целенаправленной вербовки, проводят так называемую массовую вербовку. Это гарантирует, что через тридцать лет за рубежом будет достаточно тех, кто занял важные позиции, и эти контакты можно будет использовать. Однако значительная часть завербованных остается неактивными агентами или списывается в убытки. Причины разные. Часть не получает доступа ни к чему, часть не подходит по личным качествам, часть не годится по состоянию здоровья. Некоторые же сами приходят на службу в разведку.
Работа Морозова в университете также рассматривалась как перспектива. Сегодняшние студенты завтра станут теми, кто принимает решения, и информация об их связях и личных качествах может понадобится в будущем, чтобы решить, кого завербовать.
Разведка не требует принуждения
В случае с рассекреченными агентами российской разведки многие задаются вопросом, как этих людей заставили сотрудничать. Это ошибочное представление, так как в 99 процентах случаев российская спецслужба не нуждается в шантаже для привлечения российских граждан, скорее, последние этим гордятся. Случай Морозова и здесь является очень хорошим примером: на участие в разведывательной деятельности его вдохновил фильм «Семнадцать мгновений весны», снятый во времена СССР, где советский шпион действовал непосредственно в рядах немцев. Это иллюстрирует образ мышления и не является единичным случаем.
Кроме того, в случае с Морозовым в ходе публичных дебатов прозвучало признание, что он вовсе не поддерживал политику Путина и говорил совсем не о том, о чем говорит кремлевский режим. Но только так и можно успешно заниматься шпионажем, потому что, если бы он использовал тезисы Кремля, у него не было бы возможности долго работать и строить доверительные отношения. Разведчики выглядят как совершенно обычные люди, и они не должны говорить что-то, что могло бы натолкнуть на мысль об их работодателе. Это делает обнаружение шпионов очень сложной задачей, но КАПО, безусловно, преуспело в этом деле.
В свете вышеупомянутого случая следует обратить внимание на критическую важность нашей контрразведки и на давление, которое на нас оказывает геополитическое положение. Можно быть уверенным, что Россия направила к нам нового шпиона (или завербовала) задолго до того, как рассекретили Морозова. Разведка просто не может позволить себе потерять доступ к информации.
Можно быть уверенным, что и на этой неделе российские разведывательные службы в университетах вовлекли в сотрудничество молодых студентов, некоторые из которых будут пойманы на шпионаже в Эстонии только в 2054 году
Развитие контрразведки имеет для Эстонии первостепенное значение, потому что мы должны знать, по каким целям мы собираемся выпустить боеприпасы на сумму 1,6 миллиарда евро. Иначе это будут деньги, потраченные впустую. В то же время мы не задавались вопросом, идут ли инвестиции в боеприпасы рука об руку со знанием, куда в случае необходимости направить ракеты. Конечно, Силы обороны обладают актуальной на сегодняшний день информацией, но имеющаяся у нас как государства информация должна оставаться оперативной и актуальной и завтра.