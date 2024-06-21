Компания Lux Express была вынуждена разместить своих пассажиров на ночлег под Нарвой после того, как в четверг КПП на переходе в Россию был закрыт раньше времени. Такие чрезвычайные ситуации начали случаться только на этой неделе.
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Lux Express: проблемы на границе в Нарве начались не после закрытия КПП на ночь
Перевозчик пассажиров Lux Express вечером 20 июня разместил своих клиентов, которые не смогли перейти границу в Нарве из-за ее досрочного закрытия, в одном из пансионатов под Нарвой. Об этом сообщили родственники пассажиров в профильных чатах, где обсуждается ситуация на границе.