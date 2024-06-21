Бывший декан Тартуского университета оштрафован за нарушение антикоррупционного закона

Рауль Эаметс в июне прошлого года на посту декана факультета социальных наук Тартуского университета подписал от имени университета договор о сотрудничестве в проведении исследований с фондом Pere Sihtkapital, одновременно будучи там членом совета. Тем самым он нарушил ограничение на осуществление действий, согласно которому должностному лицу запрещается совершать действия или решения, если они совершены в отношении самого должностного лица или связанного с ним лица.

Полиция оштрафовала бывшего декана на 400 евро согласно антикоррупционному закону. Эаметс обжаловал решение полиции в Тартуском уездном суде, заявив, что не понимает запрета на свой поступок. Декан посчитал, что ограничение распространяется только на такие операции, которые влекут за собой финансовые обязательства для университета. Тартуский уездный суд отменил назначенное полицией наказание и закрыл производство по делу о проступке в отношении Эаметса.

Департамент полиции и погранохраны обжаловал решение Тартуского уездного суда в Государственном суде, потребовав исполнения ранее принятого решения о штрафе.

По мнению коллегии по уголовным делам Государственного суда, ошибка Эаметса была неизбежна, что не освобождает его от ответственности. Госсуд пояснил, что приступающему к исполнению общественных обязанностей декану университета требуется ознакомиться с соответствующими законами. Экспертная группа подчеркнула, что понимание соответствующих статей закона о борьбе с коррупцией не требует глубоких юридических знаний. Хотя декан обратился за советом и к юристам университета, и к юристам фонда, он не спросил ни у тех, ни у других об исковой давности.