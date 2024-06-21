Смертельное ДТП с Tesla: экспертиза показала, что водитель был трезв

Полиция продолжает выяснять причины ДТП, в том числе ожидает получения данных о движении автомобиля от компании Tesla, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.

В понедельник вечером Центр тревоги получил сообщение о серьезном ДТП между грузовиком и легковым автомобилем на 16-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в результате которого погибла женщина, управлявшая легковым автомобилем. Водитель грузовика не пострадал.

Читайте также 112 В Харьюмаа в ДТП погиб человек

По предварительным данным, 37-летняя женщина на своем автомобиле Tesla врезалась сзади в прицеп грузовика. Ее травмы были настолько серьезными, что она скончалась на месте происшествия. В автомобиле не было пассажиров. Грузовиком управлял 25-летний мужчина, который был трезв и имел водительское удостоверение соответствующей категории.

Поскольку Tesla известна своим продвинутым автопилотом, возникает вопрос, была ли причиной аварии ошибка водителя или неисправность системы помощи водителю. Полиция обратилась в Tesla за данными о движении автомобиля.