Контрольный рейд на Эмайыги: половина маломерных судов с нарушениями

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что основными проблемами были признаны пассажирские суда с неукомплектованными экипажами, использование более мощных двигателей, чем разрешено, и недостаточное оснащение средствами безопасности.

Руководитель отдела Райт Притс рассказал, что самая курьезная история произошла, когда два пассажира на одном из катеров дважды предъявили инспекторам один и тот же спасательный жилет, вынесенный из каюты, утверждая, что на самом деле спасательные жилеты имеются для обоих людей.

При проверке пассажирского судна внутреннего плавания выяснилось, что водитель одного из них планировал отправиться в рейс без третьего члена экипажа - минимальное количество членов экипажа, закрепленное за судном, должно находиться на борту в течение всего рейса, а отправляться в рейс без укомплектованного экипажа запрещено.

В четырех случаях были возбуждены дела о правонарушениях, основными причинами которых стали использование подвесного мотора, мощность которого значительно превышала допустимую производителем, и отсутствие обязательного оборудования, включая спасательные жилеты.

Департамент транспорта напоминает, что подобных процедур можно избежать, если перед поездкой убедиться в наличии всего необходимого оборудования, а также в том, что прогулочное судно и используемый двигатель соответствуют максимальным параметрам, установленным производителем.

Целевыми группами инспекции были прогулочные суда, водные мотоциклы и пассажирские суда.