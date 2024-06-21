В Таллинне сожители выясняли отношения при помощи ножей

В четверг поступило сообщение, что в квартире на улице Ыйсмяэ в Хааберсти 64-летняя женщина ударила ножом своего 45-летнего бывшего супруга. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала женщину.

Вчера полицию вызвали в квартиру на улице Копли в Пыхья-Таллинне из-за конфликта, в ходе которого 40-летний мужчина ударил ножом свою 54-летнюю жену. Оба также были в состоянии алкогольного опьянения, и полиция задержала мужчину.