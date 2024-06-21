ГАЛЕРЕЯ От подвала до крыши наполненная новым содержанием Кик-ин-де-Кёк снова открывает двери

Новую постоянную экспозицию, рассказывающую о том, как жители Таллинна на протяжении всей истории укрепляли и защищали свой родной город, можно увидеть и сегодня. Важнейшей музейной частью выставки является эпитафия, то есть памятная картина, принадлежащая Братству Черноголовых, – древнейший из известных вид города Таллинна. На ней изображена битва, произошедшая за Иерусалимским холмом в Таллинне в 1560 году, где Черноголовые храбро сражались с московитами.

По словам Аннели Ялава, руководителя Музея фортификации Кик-ин-де-Кёк, эпитафия и раньше находилась снаружи в Кик-ин-де-Кёк, но в ее толстых стенах так много влаги, что работнику музея приходилось сушить установленное перед картиной стекло каждое утро, чтобы посетители могли сквозь него хоть что-то увидеть. Теперь эта проблема решена с помощью инновационных климатических витрин. Климатические витрины музея даже не нуждаются в электричестве, и благодаря им в новую постоянную экспозицию вошли несколько старинных произведений искусства, на которых изображены различные виды Таллинна из коллекций городского музея. «Нашей целью было показать, как укрепления Таллинна изображены в искусстве. Благодаря климатическим витринам мы впервые можем со спокойной душой демонстрировать очень ценное искусство. Мы никогда не осмелились показать здесь листы с графикой или акварели», – сказала Ялава.