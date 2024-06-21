Артиллерийская башня Кик-ин-де-Кёк в Таллинне, закрытая год назад, снова открыта для посетителей с новой постоянной экспозицией «Защищенный город, надежная твердыня» на всех шести этажах.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ От подвала до крыши наполненная новым содержанием Кик-ин-де-Кёк снова открывает двери
Новую постоянную экспозицию, рассказывающую о том, как жители Таллинна на протяжении всей истории укрепляли и защищали свой родной город, можно увидеть и сегодня. Важнейшей музейной частью выставки является эпитафия, то есть памятная картина, принадлежащая Братству Черноголовых, – древнейший из известных вид города Таллинна. На ней изображена битва, произошедшая за Иерусалимским холмом в Таллинне в 1560 году, где Черноголовые храбро сражались с московитами.