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Ляэнеметс: мы никому не рекомендуем ехать в Россию, это небезопасно

Лоора-Элизабет Ломп
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Taavi Sepp

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), пограничный пункт Нарвы будет закрыт на выходные, что означает, что попасть из Нарвы в Россию можно будет только в понедельник утром.

Ляэнеметс отметил, что неясно, какова цель текущих действий России и не стоит надеяться, что ситуация быстро улучшится. «Возможно, это и неважно, потому что всем нам понятно, что сложно организовать парад в честь Дня победы, если на площади ожидают 500 человек», - сказал министр.

Ляэнеметс добавил, что пограничный пункт Нарвы закрывают в первую очередь для того, чтобы завтра и послезавтра там не собирались очереди. «У людей есть возможность поехать в Россию через пограничные пункты Лухамаа или Койдула, хотя мы никому не рекомендуем ехать в Россию, так как это небезопасно».

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