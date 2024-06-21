По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), пограничный пункт Нарвы будет закрыт на выходные, что означает, что попасть из Нарвы в Россию можно будет только в понедельник утром.
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Ляэнеметс: мы никому не рекомендуем ехать в Россию, это небезопасно
Ляэнеметс отметил, что неясно, какова цель текущих действий России и не стоит надеяться, что ситуация быстро улучшится. «Возможно, это и неважно, потому что всем нам понятно, что сложно организовать парад в честь Дня победы, если на площади ожидают 500 человек», - сказал министр.