Ляэнеметс: мы никому не рекомендуем ехать в Россию, это небезопасно

Ляэнеметс отметил, что неясно, какова цель текущих действий России и не стоит надеяться, что ситуация быстро улучшится. «Возможно, это и неважно, потому что всем нам понятно, что сложно организовать парад в честь Дня победы, если на площади ожидают 500 человек», - сказал министр.

Ляэнеметс добавил, что пограничный пункт Нарвы закрывают в первую очередь для того, чтобы завтра и послезавтра там не собирались очереди. «У людей есть возможность поехать в Россию через пограничные пункты Лухамаа или Койдула, хотя мы никому не рекомендуем ехать в Россию, так как это небезопасно».