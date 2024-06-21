В преддверии лета в интернет-магазинах зачастую особенно активно продаются сезонные товары, начиная с садового инвентаря и заканчивая бассейнами. Но в этом году среди жителей Эстонии рекордсменом по популярности стала мороженица.
Жители Эстонии без мороженого жить не могут? В преддверии лета куплено рекордное количество морожениц
По словам руководителя отдела закупок онлайн-магазина Frog.ee Татьяны Фромзель электроника среди клиентов стабильно является одной из наиболее популярных товарных групп. «Продукция Apple - телефоны, наушники и зарядные устройства, - всегда популярна среди наших клиентов. Также мы видим стабильный спрос в отношении товаров для дома. Например, заказывают чистящие и моющие средства, кухонную технику. Мы заметили повышенный интерес к устройствам умного дома и экологической продукции», - привела примеры руководитель отдела закупок Frog.ee.
Фромзель добавила, что перед началом лета, как правило, можно заметить большой спрос на сезонные товары: «В этом же году в преддверии лета мы продали рекордное количество морожениц Ninja - это устройство стало настоящим хитом среди наших клиентов».
На онлайн-торговлю влияют сезонность, кампании и поставки
По словам Фромзель, наиболее активный сезон продаж во Frog.ee наступает в предрождественский период, когда люди покупают подарки для семьи и друзей. «Наряду с сезонными факторами на активности клиентов в значительной степени сказываются реклама, кампании и специальные предложения», - добавила она.
Немаловажны также скорость и качество доставки заказов. «С годами мы заметили, что требования клиентов в отношении скорости и качества доставки повысились. При выборе способа доставки клиентам важно, чтобы были соблюдены обещанная скорость и безопасность транспортировки товаров. Выбирая партнера по доставке, мы учитываем его надежность, скорость и качество услуги. Важно, чтобы партнер умел обеспечить безопасность товара и предложить клиентам гибкие условия доставки», - отметила представитель интернет-магазина.
Фромзель добавила, что значительные объемы товаров, заказанных на Frog.ee, доставляются компанией Venipak. «Примерно треть отправленных посылок посредством Venipak прибывает в посылочные автоматы либо доставляется курьером компании», - сказала Фромзель. Директор по продажам Venipak Eesti Марттен Калдвеэ добавил, что Venipak всегда руководствуется интересами своих партнеров и стремится таким образом способствовать их росту.
Экономический спад заставил искать скидки и более дешевые способы доставки
По словам Татьяны Фромзель, экономический спад повлиял на покупательское поведение клиентов. «Люди все чаще ищут уцененные товары и выбирают более дешевые способы доставки. Для нас это означает различные кампании и специальные предложения, чтобы клиенты могли совершать покупки выгоднее», - отметила Фромзель.
Калдвеэ добавил, что Venipak также стремится предлагать клиентам максимально дешевую доставку. «Хоть наша стоимость доставки и одна из самых низких на рынке, качеством мы не уступаем», - подчеркнул Марттен Калдвеэ.