Жители Эстонии без мороженого жить не могут? В преддверии лета куплено рекордное количество морожениц

По словам руководителя отдела закупок онлайн-магазина Frog.ee Татьяны Фромзель электроника среди клиентов стабильно является одной из наиболее популярных товарных групп. «Продукция Apple - телефоны, наушники и зарядные устройства, - всегда популярна среди наших клиентов. Также мы видим стабильный спрос в отношении товаров для дома. Например, заказывают чистящие и моющие средства, кухонную технику. Мы заметили повышенный интерес к устройствам умного дома и экологической продукции», - привела примеры руководитель отдела закупок Frog.ee.

Фромзель добавила, что перед началом лета, как правило, можно заметить большой спрос на сезонные товары: «В этом же году в преддверии лета мы продали рекордное количество морожениц Ninja - это устройство стало настоящим хитом среди наших клиентов».

На онлайн-торговлю влияют сезонность, кампании и поставки

По словам Фромзель, наиболее активный сезон продаж во Frog.ee наступает в предрождественский период, когда люди покупают подарки для семьи и друзей. «Наряду с сезонными факторами на активности клиентов в значительной степени сказываются реклама, кампании и специальные предложения», - добавила она.