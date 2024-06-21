Пт, 21.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Чемпион Европы по десятиборью Йоханнес Эрм получит премию в 15 000 евро

BNS
Copy
Йоханнес Эрм.
Йоханнес Эрм. Фото: Eero Vabamägi

Олимпийский комитет Эстонии наградит чемпиона Европы по десятиборью Йоханнеса Эрма премией в размере 15 000 евро, а его тренеров - общей суммой в 7 500 евро.

Как передала BNS пресс-служба ЭОК, Эрм получит 15 000 евро, его резервный состав в составе Хольгера Пеэля - 4000 евро, Ристо Ямнеса - 1500 евро, Магнуса Кирта, Аллана Элеранда, Уно Оянда и Виктора Саарона - 500 евро.

Эрм завоевал золотую медаль в десятиборье на чемпионате Европы в Риме, набрав 8764 очка. Благодаря этому результату он также поднялся на второе место в рейтинге десятиборцев всех времен в Эстонии.

Согласно правилам, утвержденным Исполнительным комитетом МОК, спортсмен, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы, получает премию в размере 15 000 евро. Премия тренера, завоевавшего медаль, составляет половину суммы, выплаченной спортсмену.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх