Государственный суд оставил без рассмотрения жалобу Коваленко-Кылварт по поводу автомобильного налога

Правительство представило Законопроект о налоге на автотранспорт в Рийгикогу 22 января этого года. Руководство Рийгикогу приняло его к рассмотрению и назначило ведущей комиссией финансовую комиссию.

Депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт на втором чтении законопроекта представила в финансовую комиссию 11 поправок, которые комиссия объединила с предложениями других депутатов. Рийгикогу проголосовал за эти поправки как за одну поправку, которое не получило поддержки, и 12 июня законопроект был принят в качестве закона.

Коваленко-Кылварт обратилась в суд, считая, что решение Рийгикогу нарушило ее право на внесение поправок, как депутата, защищенного Конституцией. По ее мнению, коалиция злоупотребила своими правами, и финансовая комиссия объединила как существенные, так и обструкционистские поправки.

Государственный суд в своем сегодняшнем постановлении повторил, что у члена Рийгикогу нет законного права требовать отмены окончательного решения Рийгикогу на том основании, что в процессе рассмотрения законопроекта якобы были нарушены его права как члена парламента. Также у члена Рийгикогу нет права оспаривать решения парламентских комиссий, в данном случае решение финансовой комиссии представить поправки на голосование Рийгикогу как за одну поправку.

Поскольку у заявителя нет права на обжалование действий Рийгикогу и финансовой комиссии, коллегия оставляет жалобу без рассмотрения. Коллегия по конституционному надзору Государственного суда отметила, что лицо, которому назначен новый налог, имеет право оспорить его в суде. В рамках такого спора суд может проверить конституционность закона о налоге на автотранспорт и с процедурной стороны.