Рабочие остались без зарплаты и решили отомстить начальнику

Заметив, что водитель автомобиля Ford находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, местный житель сообщил об этом в полицию. Другой очевидец рассказал правоохранительным органам, что пассажиры автомобиля положили в машину украденные рабочие инструменты.

Сотрудники муниципальной полиции остановили автомобиль около Ропажи.

Друзья и коллеги водителя говорили, что они поехали за зарплатой. В то же время они признались, что работали неофициально.

При проверке автомобиля сотрудники полиции обнаружили в багажнике автомобиля несколько инструментов. Члены компании заявили, что инструменты принадлежат их начальнику. Позже, в ходе разговора выяснилось, что работники забрали их, поскольку начальник не выплатил зарплату.

На место прибыл начальник этой компании и пообещал выплатить зарплату. Но водитель автомобиля был задержан - за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения почти в 1 промилле. Автомобиль также не был застрахован.

Информация об украденных инструментах была передана в Государственную полицию Латвии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке