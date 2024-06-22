Фото Эстонский спортсмен сломал руку, но все равно собирается принять участие в Олимпиаде

Об этом BNS пишет со ссылкой на пост Рая в социальных сетях. «После утренней тренировки в лодке я снова сел на велосипед для вечерней поездки. Выставил на велокомпьютере время 2 часа 10 минут и свернул к машине на парковке. И тут - бум! - пишет Рая в социальных сетях. - Оставшаяся с зимы гравийная крошка попала под колесо и мгновенно снесла велосипед с дороги. В следующий момент был плотный контакт кожи и щебенки, а затем боль и шок».

По словам Рая, ему на помощь пришел полицейский, который уложил его и перевязал самые большие раны. Затем последовала поездка в отделение неотложной помощи больницы, откуда Рая отправился домой только через пять часов.

«Послал СМС врачу команды Михкелю Мардна, который уже в 7.50 утра ответил, проведя тщательный анализ ситуации, и разработал план лечения и операции на руке. Быстрая поездка в Таллинн, осмотр ран, в ходе которого выяснилось, что состояние лучше, чем можно было ожидать. Результаты: один шов, один небольшой перелом, несколько синяков, множество ссадин», - пишет Рая.

«Сохраняем спокойствие и продолжаем работать. Максимальное восстановление. Олимпийские игры нельзя отменить», - подчеркнул Рая.

Эстонская парная четверка стартует на Олимпиаде в отборочных заездах уже 27 июля.