Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон дал пространное интервью украинскому телеканалу FREEDOM, в котором рассказал о различных аспектах международной миссии, пишет BNS со ссылкой на социальные сети.
«Главной темой на этот раз стало обсуждение готовности Эстонии принять участие в международной миссии в Украине, если это будет необходимо. Понятно, что сейчас этот вопрос не актуален, но мы не исключаем такой возможности, - написал Михкельсон в социальных сетях. - В любом случае, идея президента Франции Макрона получила более широкое внимание и поддержку, что может в какой-то момент привести к созданию коалиции желающих».
«Почему целью такой миссии не может быть обучение украинских солдат на территории Украины, вопросы разминирования, охрана границы с Белоруссией или даже обеспечение противовоздушной обороны в некоторых районах Украины», - сослался Михкельсон на сказанное им в телевизионном эфире.
«Я подчеркнул, что уровень безопасности в Эстонии напрямую связан с ходом войны в Украине. Поэтому понятно, почему в наших интересах помочь Украине выиграть эту войну. Эстония в сотрудничестве со своими союзниками продолжит вносить неустанный вклад в общую победу».