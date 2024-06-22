«Главной темой на этот раз стало обсуждение готовности Эстонии принять участие в международной миссии в Украине, если это будет необходимо. Понятно, что сейчас этот вопрос не актуален, но мы не исключаем такой возможности, - написал Михкельсон в социальных сетях. - В любом случае, идея президента Франции Макрона получила более широкое внимание и поддержку, что может в какой-то момент привести к созданию коалиции желающих».