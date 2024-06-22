КОЛОНКА POSTIMEES Нужно положить конец троллингу со стороны России на нашей границе

Перевод: Валерия Ермакова

Недавно в новостях сообщалось, что Северная Корея отправляет в Южную Корею воздушные шары, наполненные мусором и экскрементами. Теперь и на другом берегу реки Наровы поднялся большой российский воздушный шар. Пока что он не заполнен экскрементами, но мы должны быть готовы к тому, что это может случиться в ближайшее время. Очередь на границе в Нарве могла быть лишь прелюдией.

Мы сделали себя уязвимыми, когда в ноябре вместе с Финляндией не закрыли границу. В феврале, когда Россия решила провести реконструкцию автомобильных терминалов и закрыла границу для транспортных средств, мы цитировали в нашей редакционной статье министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ): «Чем меньше трафика между Эстонией и Россией, тем лучше».

Наше видение не изменилось, но стало ясно, насколько сложно политикам рекомендовать закрытие некоторых пограничных переходов. Сразу же возникает противодействие со стороны бизнесменов и местных властей. Пограничный переход Койдула не может быть закрыт из-за того, что русские из Печор едут на работу в Сетумаа, а переход в Нарве не может быть закрыт из-за того, что русские из Нарвы едут на работу в Ивангород. Автобусы Lux Express также должны продолжать свои рейсы в Россию, потому что иначе бизнес достанется Латвии.