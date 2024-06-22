Теперь наш восточный сосед - это страна, имеющая военный союз с тоталитарной Северной Кореей. Президент России Владимир Путин, вероятно, получил от Ким Чен Ына в Пхеньяне ценные советы по тому, как троллить своих демократических соседей.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Нужно положить конец троллингу со стороны России на нашей границе
Перевод: Валерия Ермакова
Недавно в новостях сообщалось, что Северная Корея отправляет в Южную Корею воздушные шары, наполненные мусором и экскрементами. Теперь и на другом берегу реки Наровы поднялся большой российский воздушный шар. Пока что он не заполнен экскрементами, но мы должны быть готовы к тому, что это может случиться в ближайшее время. Очередь на границе в Нарве могла быть лишь прелюдией.
Мы сделали себя уязвимыми, когда в ноябре вместе с Финляндией не закрыли границу. В феврале, когда Россия решила провести реконструкцию автомобильных терминалов и закрыла границу для транспортных средств, мы цитировали в нашей редакционной статье министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ): «Чем меньше трафика между Эстонией и Россией, тем лучше».
Наше видение не изменилось, но стало ясно, насколько сложно политикам рекомендовать закрытие некоторых пограничных переходов. Сразу же возникает противодействие со стороны бизнесменов и местных властей. Пограничный переход Койдула не может быть закрыт из-за того, что русские из Печор едут на работу в Сетумаа, а переход в Нарве не может быть закрыт из-за того, что русские из Нарвы едут на работу в Ивангород. Автобусы Lux Express также должны продолжать свои рейсы в Россию, потому что иначе бизнес достанется Латвии.
Это может показаться серьезными причинами, но что, если мы напомним, что Россия ведет с нами священную войну? Сейчас мы находимся в ситуации, когда автобусные компании везут людей в Нарву, чтобы они пересекли границу пешком, а оттуда пересели на другой автобус. России это выгодно в ее войне.
Нет смысла пытаться гадать, зачем именно сейчас понадобилось создавать очередь на границе. Может быть, для того, чтобы Яна Тоом (ЦП) могла броситься на помощь страждущим в очереди. Может быть, чтобы помешать воскресному параду Праздника победы, который на этот раз пройдет в Нарве.
Пятничное решение закрыть границу на выходные является своевременным и хорошим ответом. Однако, если троллинг и провокации продолжатся, то, возможно, придется серьезно рассмотреть вопрос о полном закрытии границы.
Важно то, что мы не должны позволять постоянно себя троллить. Возможно, не реагировать на кражу буев было правильным шагом, но мы не можем точно так же оставить без ответа очередной троллинг.
Нравится нам это или нет, но эстонский город Нарва стал пограничным городом свободного мира и тирании. Так что давайте признаем это и отнесемся к этому спокойно, с достоинством и уверенностью в себе. Демократический мир имеет огромный опыт борьбы с троллингом диктаторов. У нас и самих есть очень хороший опыт: отличный тому пример плакат «Putin war criminal» («Путин - военный преступник») на Нарвской крепости.
Если у нас как у общества нет достаточно сил, чтобы навсегда закрыть границу, то генеральный директор Департамента полиции и погранохраны имеет право временно закрыть границу. Пятничное решение закрыть границу на выходные является своевременным и хорошим ответом. Однако, если троллинг и провокации продолжатся, то, возможно, придется серьезно рассмотреть вопрос о полном закрытии границы.
Поздравляем Нарву и всю Эстонию с Праздником победы!