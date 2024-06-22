В канун Иванова дня лучше всего погода будет в северной части материка

Как передало Агентство окружающей среды, в ночь на воскресенье в северной части материка ожидается малооблачная погода, переменная облачность, без осадков. На островах и в южной части материка облачность уплотнится, пройдут дожди. Ветер восточных направлений, 3-9, в районе Рижского залива порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 11-15 градусов, на северо-востоке Эстонии до 9 градусов тепла.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер восточный, 3-7 м/сек. Высота волны 0,3-0,7 метра. Погода будет ясной с хорошей видимостью. Температура воздуха ночью 12-14 градусов.

В воскресенье днем в северной части материка переменная облачность, преимущественно без осадков. В других районах будет облачно, временами дождь.

Вечером, начиная с северо-запада облачность и осадки поредеют. Ветер восточный - северо-восточный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Ближе к вечеру ветер ослабеет и станет северо-восточным. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла, на севере материка до 23 градусов тепла.

На Чудском озере в воскресенье днем ветер восточный - северо-восточный, 4-9 м/сек. Высота волны 0,4-0,9 метра. В южной части озера временами дождь. Видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха 18-20 градусов.