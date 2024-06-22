ФОТО Смотрите, сколько стоит клубника на рынках в Таллинне и Тарту

На Тартуском рынке клубника в субботу стоит около шести евро. Точнее, многие продавцы просили 5,90 евро за килограмм.

Цены на клубнику на Тартуском рынке. Фото: Postimees

На рынке в торговом центре Lõunakeskus за килограмм отечественной клубники просили от 8,80 до 9,90 евро.

Цены на клубнику на рынке в торговом центре Lõunakeskus. Фото: Postimees

Однако таллиннцы смогли насладиться довольно выгодной ценой на клубнику: на Центральном рынке за местную клубнику просили от четырех до шести евро.

Цены на клубнику в Таллинне. Фото: Postimees

Цены на черешню в Таллинне также дешевле: от 3,50 евро за килограмм.

На Тартуском рынке за черешню придется заплатить от шести до восьми евро. Особенно дорого черешня стоит на рынке в торговом центре Lõunakeskus: продавцы просили от 18,90 до 19,90 евро за килограмм.

Цены на черешню в Тарту. Фото: Postimees