Первая половина следующей недели будет теплой и солнечной

Как передало Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник на островах будет преимущественно ясная погода, в других местах - малооблачно и переменная облачность.

На юге Эстонии в начале ночи пройдут кратковременные дожди, после полуночи облачность уменьшится. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14 градусов.

В понедельник днем на материке переменная облачность, местами кратковременные дожди, на северном побережье преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный - северный, 3-8 м/сек, ближе к вечеру порывами до 13 м/сек на северном побережье. Температура воздуха днем 20-25 градусов, на побережье местами до 18 градусов.

В ночь на вторник преимущественно без осадков, в верхних слоях атмосферы легкая облачность. Ветер северо-западный - западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16 градусов.

Во вторник днем также преимущественно без осадков, в верхних слоях атмосферы легкая облачность. Ветер западный, 3-9, днем на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха днем 20-26 градусов, на открытом ветру побережье до 18 градусов.

В ночь на среду преимущественно без осадков, в верхних слоях атмосферы легкая облачность. Ветер западный, 2-7, на северном побережье до 10 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16 градусов.

В среду днем будет преимущественно солнечная погода. Ветер западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха днем 23-28 градусов тепла, на подветренном побережье до 20 градусов.