Евросоюз теряет более миллиарда евро в год из-за пиратства

Пиратство по-прежнему широко распространено в ЕС. Однако, согласно ежегодным исследованиям, проводимым EUIPO, наблюдается тенденция к снижению.

В 2022 году 52% молодых людей в Европе заявили, что покупали поддельные товары, и 37% делали это неоднократно. В Эстонии два года назад покупку поддельных товаров признали 31% опрошенных молодых людей. В прошлом году средний показатель по ЕС составил 10%, а в Эстонии покупку поддельных товаров признали лишь 4% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Больше всего поддельные товары покупают молодые люди в Греции (18%).

Несмотря на значительное снижение, продажа поддельных товаров, по расчетам EUIPO, наносит значительный ущерб ЕС. По оценкам, убытки составляют 851 миллион евро, что составляет 11% от продаж в этом секторе.

В рамках последней полицейской операции Fake Star по всей Европе было обнаружено и конфисковано восемь миллионов поддельных товаров класса люкс и спортивных товаров, что составляет более половины из всех 14 миллионов конфискованных поддельных предметов. В ходе операции было изъято 552 611 пар обуви, 1 140 343 спортивных одежды и 5 497 460 поддельных логотипов. Оценочная розничная стоимость поддельных спортивных товаров составила 120 миллионов евро.

Пиратство также происходит в форме незаконных трансляций. Если в прошлом году 13% опрошенных эстонцев подтвердили, что смотрели спортивные трансляции через незаконные каналы, то в этом году это признали 11% опрошенных. Средний показатель по Евросоюзу составляет 12%. Более половины (58%) пиратства происходит через потоковую передачу и 32% через загрузку.

По оценкам EUIPO, пиратство во всех медиа-каналах ежегодно приносит миллиард евро незаконного дохода и сильно влияет на финансирование спорта, значительную часть которого составляет доход от прав интеллектуальной собственности.

Наибольшее количество спортивных мероприятий через пиратские каналы смотрят в Болгарии (21%). За ней следуют Греция (20%), Ирландия (19%), Испания (19%) и Люксембург (18%).

Спортивные события через незаконные каналы в интернете в основном смотрят молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Самую большую долю (47%) составляют молодые люди из Болгарии, за ними следуют Испания и Греция (42%), Словения (39%) и Ирландия (34%). В Эстонии, по данным исследования, таких молодых людей 30%.

Чтобы уменьшить пиратство, EUIPO инициирует кампанию «Честная игра» в начале сезона мировых спортивных мероприятий, призывая фанатов следить за официальными спортивными трансляциями и покупать оригинальные товары.