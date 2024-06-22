Парад ополченцев в честь Дня победы в этом году пройдет в воскресенье в Нарве. В субботу вечером на площади Пеэтри состоится генеральная репетиция шествия, за которой с гостевой трибуны смогут проследить 250 человек.
В субботу вечером в Нарве состоится генеральная репетиция парада Дня победы
Это будет отличная возможность увидеть парад как можно ближе. Гостевая трибуна на площади Пеэтри может вместить 250 человек, регистрация на трибуну открыта до полного заполнения мест.
Ворота откроются в 19:30, а сама генеральная репетиция начнется в 20:00. Организаторы просят гостей оставить дома стеклянные бутылки и зонтики. Помимо прочего, во время генеральной репетиции могут быть паузы, некоторые моменты могут повторяться. В конце репетиции будет зажжен факел Огня древности.
Подготовка к параду на площади Пеэтри началась в субботу уже в 10:00, поэтому автобусы, направляющиеся к границе, были перенаправлены на остановку «Пушкина, 22».
Ввиду преднамеренных действий России и во избежание угрозы здоровью людей и общественному порядку, Департамент полиции и погранохраны (PPA) закроет на выходных выездное направление пограничного пункта в Нарве. Въездное направление в Эстонию останется открытым.
Во время парада на площади Пеэтри в Нарве будет выставлена боевая техника Сил обороны Эстонии, а также союзников. Вместе с тысячей участников из Эстонии и союзников в параде примут участие экипажи танка Challenger 2, бронетранспортера K9, боевых машин CV90, Warrior и AMX10, бронетранспортеров Sisu, Mastif и Griffon. Кроме того, в параде примет участие экипаж британской реактивной системы залпового огня M270.
В воскресенье торжества начнутся в 7 утра с церемонии поднятия флага в Нарвском замке, затем состоится возложение венков на Нарвском гарнизонном кладбище и зажжение огня Победы. Огонь Победы будет объединен с мемориальным огнем, зажженным в воинской церкви Тори, и Огнем древности, зажженным на площади Пеэтри в Нарве в субботу вечером.
Главное событие дня 23 июня - парад на площади Пеэтри в Нарве - начнется в 11 часов утра с прибытием президента Кариса.
За полчаса до этого на площади выстроятся входящие в Северо-Восточный округ территориальной обороны отряды Кайтселийта, Женского корпуса Кайтселийта, детских организаций ополчения для девочек и мальчиков. На площади можно увидеть марширующих снайперов Северо-Восточного округа территориальной обороны и боевую группу округа.
В параде также примут знаменные команды училища Кайтселийта, подразделение киберзащиты и служба охраны. В этом году факелоносцами будут лучшие стрелки Кайтселийта. Подразделение киберзащиты Сил обороны разместит огонь Победы в киберпространстве, чтобы его можно было отслеживать по всему миру.
В Нарве также пройдут маршем партнеры из Департамента полиции и пограничной охраны, Пенитенциарной службы, Спасательного департамента и Союза добровольных спасателей. В шествии примут участие представители Сил обороны Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции, Швеции.
Музыкальное сопровождение парада обеспечат три оркестра: оркестр Пярнуской дружины Кайтселийта, сводный оркестр Таллиннской и Йыгеваской дружин, а также военный оркестр Военного музея.
Кроме того, в параде примет подразделение волынщиков Сакалаской дружины.