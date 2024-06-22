В субботу вечером в Нарве состоится генеральная репетиция парада Дня победы

Это будет отличная возможность увидеть парад как можно ближе. Гостевая трибуна на площади Пеэтри может вместить 250 человек, регистрация на трибуну открыта до полного заполнения мест.

Ворота откроются в 19:30, а сама генеральная репетиция начнется в 20:00. Организаторы просят гостей оставить дома стеклянные бутылки и зонтики. Помимо прочего, во время генеральной репетиции могут быть паузы, некоторые моменты могут повторяться. В конце репетиции будет зажжен факел Огня древности.

Подготовка к параду на площади Пеэтри началась в субботу уже в 10:00, поэтому автобусы, направляющиеся к границе, были перенаправлены на остановку «Пушкина, 22».

Ввиду преднамеренных действий России и во избежание угрозы здоровью людей и общественному порядку, Департамент полиции и погранохраны (PPA) закроет на выходных выездное направление пограничного пункта в Нарве. Въездное направление в Эстонию останется открытым.

Во время парада на площади Пеэтри в Нарве будет выставлена боевая техника Сил обороны Эстонии, а также союзников. Вместе с тысячей участников из Эстонии и союзников в параде примут участие экипажи танка Challenger 2, бронетранспортера K9, боевых машин CV90, Warrior и AMX10, бронетранспортеров Sisu, Mastif и Griffon. Кроме того, в параде примет участие экипаж британской реактивной системы залпового огня M270.